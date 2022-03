Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh thành

Đồng chí Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An trao các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 10/3, UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh Long An quyết định điều động đồng chí Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch UBND TP.Tân An đến công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 11/3/2022.

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy bố trí công tác kể từ ngày 11/3/2022.

Điều động đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng đến UBND TP.Tân An bố trí công tác kể từ ngày 11/3/2022.

UBND tỉnh Long An tiếp nhận vào làm công chức và điều động đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến công tác tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 11/3/2022.

UBND tỉnh Long An phân công ông Trần Bá Phước, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An, kể từ ngày 11/3/2022.

Đồng chí Trần Việt Trường trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

* Ngày 9/3, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì cuộc họp triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ thôi kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hoài Tâm, Trưởng phòng Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đặng Hà Giang.

* Ngày 8/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước điều động đồng chí Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước, bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước.

Nguồn tin: Báo Chính phủ