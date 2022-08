Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Cục trưởng An ninh mạng

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Xuân Minh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Lê Xuân Minh, sinh năm 1976, quê quán tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, là cán bộ được đào tạo cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ Công an; Tiến sĩ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; đã có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, có 15 năm đảm nhiệm nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự cũng như trải qua thực tiễn tại địa phương...

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại tá Lê Xuân Minh là cán bộ có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, tinh thần trách nhiệm và tận tụy trong công việc. Trải qua các đơn vị công tác, đồng chí luôn khẳng định được uy tín, đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hiệu quả toàn diện các mặt công tác.

Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Xuân Minh sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp tục vận dụng sáng tạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bày tỏ mong muốn, trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Xuân Minh sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm công tác của mình, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nguồn tin: baochinhphu.vn