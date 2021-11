Điều chuyển công tác Trưởng công an quận Đồ Sơn

Sáng 16/11, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, trao các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng công an quận Đồ Sơn, được điều động làm Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tá Đặng Thế Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, được điều động giữ chức vụ Trưởng công an quận Đồ Sơn.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, thừa ủy quyền trao quyết định của Bộ trưởng Công an và chúc mừng lãnh đạo các đơn vị. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Tại buổi lễ, Công an TP Hải Phòng cũng công bố các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 15 đơn vị, gồm trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng công an một số quận, huyện trên địa bàn. Theo đó, thượng tá Bùi Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại; Trung tá Đỗ Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng, giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Phó trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ an ninh; Thượng tá Bùi Văn Sáu, Phó trưởng Phòng cảnh sát kinh tế giữ chức Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra...

Tháng 8 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có kết luận điều tra vụ án hình sự làm sai lệch hồ sơ xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn. Cơ quan này cũng chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 6 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Đối với ông Trần Tiến Quang, khi đó làm Trưởng công an quận Đồ Sơn, cơ quan điều tra xác định các tài liệu, chứng cứ chưa đủ vững chắc để xác định ông chỉ đạo nhận tiền, làm sai lệch hồ sơ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý nghiêm.

Còn quá trình làm việc, Trưởng công an quận Đồ Sơn cùng một số cán bộ khác đều khẳng định không nhận tiền để bỏ qua vụ án ma túy ở quán karaoke Hải Sơn 86.

Trước đó, hôm 17/5, sau khi nhiều cấp dưới của mình bị khởi tố, đại tá Trần Tiến Quang xin tạm nghỉ việc để đi chữa bệnh.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zingnews.vn