Diễn Châu, Nghệ An: Lãnh đạo xã Diễn Đoài bị tố thông đồng với doanh nghiệp để phá rừng và trục lợi bất chính

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Xuân Duy, công dân xóm 14 xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An gửi về tòa soạn Năng lượng Sạch Việt Nam: ngày 16/6/2015, UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định cấp phép khai thác khoáng sản cho công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Vinh có trụ sở tại số 210, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với nội dung: diện tích khu vực cấp phép khai thác là 4,28 ha (không bao gồm diện tích khu vực chế biến) được giới hạn bởi các điểm khép góc từ M1 đến M6, có tọa độ xác định theo phụ lục bản đồ cấp phép kèm theo giấy phép. Loại khoáng sản khai thác là đất làm vật liệu san lấp; trữ lượng địa chất là 293,378 m3; trữ lượng khai thác là 264,040 m3; công suất khai thác là 66.000m3/năm sản phẩm chưa qua chế biến; độ sâu khai thác, mức sâu nhất là +20m; hệ thống khai thác mỏ khai thác theo lớp bằng ô tô. Các thông số chủ yếu của hệ thống khai thác: chiều cao tầng khai thác 6m, góc nghiêng sườn tầng 65 độ, góc nghiêng sườn tầng kết thúc 45 độ, chiều cao tầng kết thúc 10m, góc nghiêng bờ công tác 0 độ, góc nghiêng bờ kết thúc 40 – 45 độ, chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu 18m, chiều rộng tầng kết thúc 1,5m. Thời hạn cấp phép 5 năm.

Nhưng thực tế, doanh nghiệp khai thác không đúng quy trình, khai thác vượt độ sâu và lấn ra đất rừng phòng hộ. Công dân đã ý kiến nhiều lần qua các buổi họp, cũng như trực tiếp tại UBND xã Diễn Đoài nhưng lãnh đạo UBND xã Diễn Đoài, cụ thể là ông Nguyễn Duy Tịch hiện là Phó Chủ tịch UBND xã có thái độ bao che sai phạm của doanh nghiệp và có hành vi thông đồng với công ty qua mặt dân để trục lợi gây thất thoát thuế cho nhà nước khi cố tình không cung cấp hồ sơ liên quan cho công dân tiếp cận. Khi có đoàn kiểm tra, báo chí tới thực địa thì xã lại thông báo cho mỏ nghỉ ít hôm, sau đó lại tiếp tục làm.

Một số hình ảnh doanh nghiệp lấn rừng phòng hộ, khai thác đất trước sự bao che của chính quyền xã Diễn Đoài mà người dân cung cấp

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Khắc Biển, Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài cho biết, nội dung phản ánh quy trình khai thác sai của công ty TNHH và thương mại Quang Vinh và vượt quá độ + 20m là đúng. UBND xã cũng đã lập biên bản, đình chỉ mỏ và họ đang làm thủ tục đóng cửa mỏ. Ông Biển khẳng định, không có việc mỏ đang khai thác đưa đất ra ngoài, cũng như UBND xã đã làm hết trách nhiệm.

Tuy nhiên thực tế, phóng viên ghi nhận thì mỏ vẫn đang khai thác và vận chuyển đất ra khỏi địa bàn để đổ công trình.

Còn về phía doanh nghiệp, ông Phạm Bá Duy - đại diện công ty CP Bắc Việt có địa chỉ tại Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An là đơn vị cùng góp vốn với công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Vinh cho biết: "Biết rằng công ty làm như thế là sai nhưng thời buổi khó khăn nên các bác cũng tạo điều kiện cho, chứ không thì doanh nghiệp chết. Và chúng tôi cũng nghỉ mấy hôm nay rồi".

Đề nghị lãnh đạo huyện Diễn Châu chỉ đạo kiểm tra làm rõ thông tin phản ánh của người dân về việc lãnh đạo xã bao che cho doanh nghiệp sai phạm, gây thất thoát thuế cho nhà nước cũng như phá rừng phòng hộ và có biện pháp xử lý cá nhân, doanh nghiệp đã vi phạm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nangluongsachvietnam.vn