Dịch corona đến ngày 19-2: Hồ Bắc thêm 132 người chết, hơn 9.100 người được chữa khỏi

Số liệu cập nhật lúc 5h30 sáng 19-2 từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho thấy tính đến cuối ngày 18-2, tỉnh có thêm 1.693 ca nhiễm mới và thêm 132 ca tử vong, nâng tổng số người đã thiệt mạng vì COVID-19 của Hồ Bắc lên 1.921 người.

Như vậy, cho đến nay tỉnh Hồ Bắc đã có tổng cộng 61.682 ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19). Số ca nhiễm mới trong ngày 18-2 giảm so với 1.807 ca nhiễm mới của ngày trước đó, nhưng số ca tử vong lại tăng so với 93 ca tử vong của ngày 17-2.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết đến cuối ngày 18-2, thành phố Vũ Hán có thêm 1.660 ca nhiễm mới và 116 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Vũ Hán lên 1.497 ca. Đến nay, toàn tỉnh Hồ Bắc đã có hơn 9.100 người phục hồi và được cho xuất viện trong khi khoảng 11.200 người vẫn đang trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.

Báo South China Morning Post dẫn số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc lúc 6h sáng 19-2 cho biết tính đến hết ngày 18-2, tại Trung Quốc có tổng cộng 74.129 ca nhiễm COVID-19 và toàn thế giới là 75.122 ca nhiễm. Cho đến nay, tại Trung Quốc đã có 2.000 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này trên toàn thế giới lên 2.005 ca và có 12.624 người đã hồi phục và được cho xuất viện.

WHO ghi nhận 92 ca lây nhiễm COVID-19 từ người sang người bên ngoài Trung Quốc

Tổng Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 18-2 cho biết có 92 trường hợp lây nhiễm virus corona chủng mới từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc nhưng không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Tedros cho biết WHO vẫn chưa thấy sự lây truyền cục bộ liên tục, ngoài trừ một vài trường hợp cụ thể như trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Tính đến sáng 18-2, Trung Quốc đã cập nhật với WHO về 72.528 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19) ở nước này. Đoàn công tác của WHO đang có mặt tại Trung Quốc có thể sẽ đến thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh và mọi phương án đều được để ngỏ.

Trong một diễn biến liên quan, như báo Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 18-2 xác nhận số du khách trên du thuyền MS Westerdam còn lại ở nước này đang chuẩn bị về nước.

Cho đến nay đã có 541 hành khách trên du thuyền MS Westerdam rời Campuchia để đến một số quốc gia châu Á khác. Hiện còn khoảng 500 hành khách đang kẹt lại tại Phnom Penh, Sihanoukville và sẽ có 3 chuyến bay đưa nhóm này đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Nhật và các nước trong khu vực. Báo Khmer Times cho biết việc hoãn những chuyến bay này không phải vì có người nhiễm COVID-19 trên du thuyền mà vì vấn đề vé máy bay.

