Đi chơi về thấy chồng chưa nấu cơm, cụ bà 84 tuổi 'tẩn' chồng tới tử vong

Mới đây, tòa án nhân dân huyện Hoài Lâm, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã tuyên án 10 năm tù giam với bà Địch (84 tuổi) với tội danh giết người. Nạn nhân không phải ai khác mà chính là ông Vu (80 tuổi), người đầu ấp tay gối cùng bà suốt nhiều năm qua.

Bà Địch và chồng có với nhau 4 người con, tất cả đều đi làm xa, không ở cùng ông bà. Theo hàng xóm, vợ chồng bà Địch thường xuyên nhậu nhẹt, ngày nào cũng uống rượu trong hai bữa cơm trưa và tối. Hơn nữa, bà Địch vốn tính tình nóng nảy, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì chuyện gia đình, thậm chí còn đánh nhau sau bữa nhậu.

Tối 22/6/2019, bà Địch đi chơi về nhưng chưa thấy ông Vu nấu cơm tối nên vặn vẹo hỏi với giọng điệu khó chịu. Hai vợ chồng sau đó lại xảy ra cãi vã rồi bà Địch lại bỏ ra ngoài. Khi quay trở về nhà, bà Địch phát hiện ông Vu khóa trái cửa, ở trong phòng ngủ một mình.

Trong khi đó, bà Địch lại muốn vào phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, dù đã gọi cửa nhiều lần nhưng ông Vu vẫn không chịu mở cửa ra. Bà Địch đành phải kéo một chiếc ghế nhỏ, đặt dưới cửa sổ để trèo vào bên trong phòng ngủ rồi tiếp tục tranh cãi với chồng.

Trong cơn nóng giận, bà Địch đã đẩy mạnh ông Vu khiến ông ngã đập đầu vào tường và chảy rất nhiều máu. Tuy nhiên, thay vì chạy tới quan tâm, giúp chồng cầm máu, bà Địch lại tiếp tục đánh chồng để xả cơn giận trong người.

“Tôi tức quá, tôi muốn giết ông ấy. Tôi đã đá, đánh vào vùng thái dương, vào vùng háng của ông ấy, dùng gậy đánh nhiều lần vào đầu, mặt và chân khiến ông ấy tử vong”, bà Địch khai.

Sau khi gây án, bà Địch không dám ở lại trong nhà và định tới đồn công an tự thú. Tuy nhiên, do trời đã tối, không tìm thấy trụ sở công an nên bà Địch đã ở ngoài đường một đêm.

Tới 7h sáng hôm sau, bà Địch tới đồn công an tự thú. Khi lực lượng chức năng tới hiện trường gây án, họ nhìn thấy ông Vu nằm trên vũng máu, thi thể đã cứng đơ, tường và nền nhà bê bết máu.

Tòa án nhân dân quận Hoài Lâm sau đó đã tuyên phạt bà Địch 10 năm tù với tội danh cố ý giết người.

