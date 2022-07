Đi bộ qua đường, người đàn ông bị "hung thần" cán tử vong

Theo đó, vào thời điểm trên, xe container biển số 61C-31.456 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ An Phú xuống ngã tư 550. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Du (thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì tông trúng anh Phạm Văn Thắng (40 tuổi, quê Thanh Hoá) đang đi bộ băng qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Va chạm làm cho nạn nhân bị cuốn vào gầm container rồi bị bánh xe cán chết tại chỗ.

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An có mặt phối hợp cùng Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Ghi nhận tại hiện trường, vị trí xảy ra tai nạn là điểm mở dải phân cách nhưng đèn đường không sáng nên rất tối.

Theo tờ Bảo vệ Pháp luật, nạn nhân cùng một người bạn đang trên đường về phòng trọ thì bị CSGT thổi lại kiểm tra, trong khi người cầm lái ở lại làm việc với CSGT thì nạn nhân đi bộ băng qua đường về trước và gặp nạn.

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT