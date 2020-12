Đẻ rớt trong nhà vệ sinh, người mẹ 18 tuổi bỏ con vô thùng rác bệnh viện

Your browser does not support the video tag.

Video các nhân viên y tế phát hiện, cứu bé sơ sinh từ trong thùng rác -Video: Bạn đọc cung cấp

Ngày 21-12, bác sĩ Nguyễn Minh Quân - giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức - cho biết vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế TP.HCM về trường hợp sản phụ sinh rớt trong nhà vệ sinh bệnh viện, sau đó bỏ con vào thùng rác.

Theo bác sĩ Kim Phúc Thành - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện, khoảng 7h20 sáng 20-12, khoa sản của bệnh viện tiếp nhận một bé trai cân nặng khoảng 3kg từ nhân viên bệnh viện ẵm vào do sản phụ sinh rớt tại nhà vệ sinh bệnh viện.

Lúc này dây rốn của bé trai bị đứt một phần, không chảy máu, khóc to, bé hồng. Bé trai được xác định là con của sản phụ N.T.L.A. (18 tuổi, thường trú huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Bác sĩ Thành cho biết trước đó chị A. có đến bệnh viện khám. Theo lời chị này, vào thời điểm trên do có nhu cầu đi vệ sinh, chị vào phòng vệ sinh và bất ngờ sinh rớt em bé rồi bỏ vào thùng rác.

Sau đó, chị đi ra phía ngoài khu vực cấp cứu của bệnh viện ngồi.

Khoảng vài phút sau, nhân viên bệnh viện nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong nhà vệ sinh, liền vào kiểm tra và phát hiện em bé trong thùng rác. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành kẹp, cắt rốn, lau khô, ủ ấm bé, chuyển hồi sức nhi điều trị.

Bé trai được các nhân viên y tế phát hiện trong thùng rác - Ảnh: Cắt từ clip

"Lúc đầu sản phụ không thừa nhận là con của mình. Tuy nhiên khi bệnh viện nói sẽ báo công an thì người mẹ mới nhận. Cho đến nay người mẹ vẫn chưa lý giải tại sao mình lại bỏ con vào thùng rác", bác sĩ Thành nói.

Đến sáng 21-12, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn. Trong đó người mẹ đang được theo dõi hậu sản bởi khi sinh bị rách tầng sinh môn phải khâu vá, cầm máu, còn em bé do bị vứt trong thùng rác nên cần theo dõi thêm trường hợp bị nhiễm trùng.

"Hiện tại có một người dì lên chăm sóc bé. Còn về hoàn cảnh gia đình, chồng của sản phụ vẫn chưa xác minh cụ thể. Chúng tôi đang cho thăm khám, đánh giá lại tâm lý của sản phụ", bác sĩ Thành thông tin thêm.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải một video một số phụ nữ phát hiện một em bé sơ sinh không mặc đồ, khóc to nằm lọt thỏm trong thùng rác với nhiều rác thải màu trắng phủ lên. Bên ngoài thùng rác ghi dòng chữ "chất thải lây nhiễm".

Những người phụ nữ này vội lấy rác thải ra và bế bé lên, vừa nói vừa chạy nhanh: "Trời ơi, thương quá vậy, sao kỳ cục quá vậy. Nhanh, nhanh nhanh đưa bé vào khoa sản".

Không biết mình mang thai? Chiều 21-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Kim Phúc Thành - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện quận Thủ Đức - cho biết sản phụ A. chia sẻ không hề biết mình mang thai. Theo đó, A. từng bị rối loạn kinh nguyệt, do đó không thắc mắc chuyện chậm kinh, vẫn đi tập thể dục, tập yoga bình thường. Sáng sớm 20-12, A bị đau bụng nên gọi điện cho dì ruột qua đưa mình đi khám. Tại phòng khám tư gần nhà, A. được chẩn đoán bị viêm ruột thừa, đồng thời yêu cầu tới Bệnh viện quận Thủ Đức khám thêm. Khi tới bệnh viện, trong lúc ngồi chờ dì đăng ký khám, A thấy đau bụng nên vào nhà vệ sinh. Không ngờ trong lúc rặn thì có em bé theo ra. Quá hoảng hốt không biết phải làm sao nên A. bỏ em bé trong thùng rác rồi ra ngoài tìm dì. Tuy nhiên, lúc này nhiều người xung quanh thấy A. bị chảy máu nhiều nên đưa vào khoa sản. "Khi chúng tôi hỏi cha của em bé là ai, A. nói không biết", bác sĩ Thành nói. Theo lời dì của A, mẹ A đã mất nên hai vợ chồng bà rất thương cháu. Hiện cha của A đã biết chuyện và rất sốc nhưng không có ý trách móc hay ghét bỏ gì con. Kinh tế gia đình ổn nên hoàn toàn có thể chăm lo cho em bé, người dì dự kiến sẽ đón A và em bé về nhà mình để tiện chăm sóc.

Tác giả: HOÀNG LỘC - XUÂN MAI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ