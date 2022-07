Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa do sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate

Hành vi phạm pháp của 3 bị can xảy ra tại Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Nha Trang Golden Gate (28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (ĐVNT) làm chủ đầu tư.

Dự án Nha Trang Golden Gate được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 10/12/2014 với tổng nguồn vốn 1.250 tỷ đồng, xây dựng Tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp 5 sao, mặt tiền đường Trần Phú bên biển Nha Trang.

Ba bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái.

Để triển khai dự án này, ngày 31/12/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi hơn 14.000m2 đất Công ty CP Điện lực Khánh Hòa sử dụng và 6.000m2 đất Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đang thuê. Đến ngày 16/2/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao đất, cho thuê đất gồm 20.112m2 đối với Công ty ĐVNT, trong đó có 8.224m2 đất thương mại – dịch vụ được thuê trong thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần để xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch, trung tâm thương mại; 4.675m2 đất ở đô thị được giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng căn hộ chung cư.

Ngoài ra, trong dự án này còn có 7.212 m2 đất thuê trả tiền hàng năm, bao gồm công viên cây xanh 3.541 m2; đất giao thông, sân bãi 3.670 m2. Trong tháng 9/2016, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa có quyết định miễn giảm 3,4 tỷ đồng tiền thuê đất nên chủ đầu tư dự án Nha Trang Golden Gate chỉ nộp khoảng 75,9 tỷ đồng tiền thuê đất.

Do không có giấy phép xây dựng và còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết nên Dự án Nha Trang Golden Gate đã phải tạm dừng thi công từ nhiều năm qua.

Mặc dù Công ty ĐVNT và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất giao cho chủ đầu tư dự án thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, thế nhưng sau đó UBND tỉnh Khánh Hòa lại ấn định mức bồi thường, hỗ trợ hai tổ chức đang sử dụng đất. Theo đó, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa được nhận hơn 16 tỷ đồng, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung nhận được 12 tỉ đồng.

Đến ngày 4/5/2015, Công ty ĐVNT có văn bản đề nghị và được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận điều chỉnh dự án Nha Trang Golden Gate từ Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch thành Tổ hợp khách sạn, thương mại, căn hộ cao cấp và khu căn hộ có nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê...

Từ kết quả điều tra cho thấy, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm đầu tư Dự án Nha Trang Golden Gate, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty ĐVNT, đồng ý mở rộng diện tích đầu tư, chấp thuận điều chỉnh dự án được xây dựng nhà ở, giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất… là những hành vi trái quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư. Dự án Nha Trang Golden Gate không có trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, không thuộc loại dự án phát triển kinh tế quan trọng, nên việc UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa để giao đất, cho thuế đất đối với Công ty ĐVNT là trái pháp luật. Mặt khác, Dự án Nha Trang Golden Gate thuộc trường hợp phải xin ý kiến và phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương trước khi lựa chọn chủ đầu tư, thế nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa không thực hiện đúng pháp luật.

Cổng vào dự án đã phải đóng cửa.

Giữa tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, khởi tố bị can Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái cùng 6 đối tượng là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa. Do không xác định được giá đất tại Dự án Nha Trang Golden Gate nên cơ quan thẩm quyền đã hủy các quyết định khởi tố 6 thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 6/5/2022, ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can Thắng, Thiên, Thái sang tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Kết luận điều tra xác định với chức trách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chính ngày 24/6/2015 cho Công ty ĐVNT và văn bản ngày 7/10/2015 thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch Dự án Nha Trang Golden Gate là hành vi lạm quyền, biến một dự án chưa được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư trở thành một dự án được công nhận, được thỏa thuận phương án kiến trúc; Công ty ĐVNT chưa được lừa chọn là chủ đầu tư theo quy định pháp luật nhà ở nhưng trở thành chủ đầu tư dự án có nhà ở dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất không đúng căn cứ, không đúng đối tượng, không đúng hình thức, trái pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên ký quyết định giao đất, cho thuê đất ngày 16/2/2014 trái pháp luật đất đai, cụ thể không đấu giá hoặc không đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Ông Võ Tấn Thái khi đang giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã ký các tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh chỉ định nhà đầu tư dự án lẽ ra phải tổ chức đấu thầu dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng hình thức. Đến khi giữ chức Giám đốc Sở TN&MT, ông Thái đã ký các văn bản tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất trái pháp luật, không áp dụng pháp luật nhà ở, giao đất, cho thuê đất đối với dự án nhà ở thương mại.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân