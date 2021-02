Đề nghị kỷ luật cán bộ liên quan vụ cựu quân nhân 32 năm 'cõng' đơn đòi quyền lợi

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Lợi còn cho biết vào giai đoạn trước khi trở thành “người vô thừa nhận” do sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, ông từng có mâu thuẫn với một số người giữ chức vụ của Trường rồi bị kỷ luật. Sau khi ông khiếu nại, Trường đã phải hủy quyết định kỷ luật và bồi thường vật chất trong 5 năm do ông bị chậm tốt nghiệp (từ 1983 đến 1988). Mặc dù đòi lại được quyền lợi, nhưng sau đó với ông là quãng thời gian dài tăm tối do không xin được việc, không làm được CMND, không đăng ký kết hôn được và con đẻ ra cũng không làm giấy khai sinh được…để rồi phải ròng rã 32 năm “cõng” đơn đi khiếu nại.