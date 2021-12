Đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THCS và THPT

"An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" là chương trình giảng dạy về ATGT cho học sinh khối trung học do HVN phối hợp cùng Vụ Giáo dục Trung học - Bộ GD&ĐT và Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai từ năm 2011. HVN mong muốn trang bị cho các em kiến thức về Luật giao thông đường bộ cũng như những kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó hình thành văn hóa giao thông, ý thức tuân thủ luật pháp nói chung và Luật Giao thông nói riêng. Chương trình được triển khai với 2 đối tượng gồm học sinh THPT (từ năm 2011 tại 5 tỉnh/thành và mở rộng đến 63/tỉnh thành từ năm học 2016-2017) và học sinh THCS (từ năm 2017 tại 10 tỉnh/thành và mở rộng đến 63 tỉnh/thành vào năm học 2021-2022).