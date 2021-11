Đây là 3 lý do chúng ta nên uống mật ong chanh buổi sáng khi thời tiết thay đổi thất thường

Một buổi sáng được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng là rất cần thiết cho một ngày dài. Chúng ta không nên ăn sáng ngay sau khi thức dậy, vì lúc này nội tạng cần có thời gian để tỉnh giấc và khởi động chức năng sau nhiều giờ nghỉ ngơi.

Chính vì vậy, việc uống một cốc nước chanh mật ong ấm trước khi ăn sáng là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Nước mặt ong chanh sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, cải thiện tiêu hóa và hệ miễn dịch tốt hơn.

Uống nước chanh với mật ong vào sáng sớm rất có lợi cho sức khỏe trong mùa lạnh và mùa cúm. Chanh và mật ong không chỉ có đặc tính kháng khuẩn mà còn giàu chất chống oxy hóa, cùng với vitamin C rất tốt cho cơ thể. Đó là những lý do các nhà khoa học khuyên mọi người nên uống hỗn hợp chanh tươi, mật ong và nước ấm vào buổi sáng trước khi ăn để đạt được hiệu quả bảo vệ sức khỏe như mong muốn.

Tốt cho tiêu hóa

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, nước chanh mật ong ấm rất tốt cho sự co bóp đường ruột và khuyến cáo nên dùng. Nguyên nhân do nước cốt chanh tươi cùng mật ong giúp loại bỏ độc tố khỏi dạ dày. Đặc biệt khi ăn tối quá no hoặc ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ vào ngày hôm trước, nước chanh mật ong sẽ giúp làm sạch dạ dày để bắt đầu ngày mới.

Ngoài ra chanh còn chứa khoáng chất và vitamin giúp gan sản sinh mật, hỗ trợ tiêu hóa.

Giúp giảm cân hiệu quả

Hàm lượng đường tự nhiên trong mật ong cung cấp một nguồn calo lành mạnh cho cơ thể, tránh khỏi bất kỳ cảm giác thèm ăn, uống đồ ngọt. Theo nghiên cứu, nếu uống nước ấm pha mật ong thay cho đồ ngọt, bạn sẽ giảm đi được đến 64% calo/ngày.

Do đó, những người muốn giảm béo nên uống nước chanh mật ong mỗi ngày để loại bỏ các độc tố ra ngoài cơ thể cũng như chống tích nước bên trong. Sử dụng thường xuyên làm giảm lượng mỡ thừa, nhất là mỡ bụng một cách hiệu quả.