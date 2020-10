Dấu hỏi về chất lượng sản phẩm may mặc cho trẻ em tại Kids Plaza

Thông qua đường dây nóng của Chất lượng Việt Nam online (VietQ.vn), nhiều độc giả phản ánh hệ thống siêu thị Kids Plaza tại Hà Nội kinh doanh hàng may mặc trẻ em không có tem hợp quy (CR) để đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, một số sản phẩm nhập khẩu được bán tại đây cũng không có nhãn phụ tiếng Việt.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, PV Chất lượng Việt Nam online (VietQ.vn) đã tiến hành ghi nhận thực tế tại cơ sở Kids Plaza có địa chỉ tại 1048 Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, một số sản phẩm nhất là các sản phẩm may mặc dành cho trẻ sơ sinh (đối tượng cần được bảo vệ nhất) như quần áo trẻ em, mũ sơ sinh, tất sơ sinh... không có tem hợp quy (CR).

Chiếu theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT, do Bộ Công Thương ban hành, bắt đầu từ ngày 01/01/2019, các sản phẩm dệt may, hàng may mặc trước khi đưa ra thị trường bắt buộc phải được kiểm tra và dán nhãn chứng nhận hợp quy, chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may.

Như vậy, câu hỏi đặt ra, việc thiếu tem hợp quy (CR) liệu rằng chất lượng của những sản phẩm này có đảm bảo an toàn cho làn da em bé?

Một trong những sản phẩm may mặc bán tại Kids Plaza không có tem hợp quy (CR).

Theo thông tin trên website bán hàng của hệ thống siêu thị Kids Plaza, được biết hệ thống này thuộc Công ty Cổ phần Kids Plaza có địa chỉ tại 20 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, khi PV đến liên hệ làm việc tại địa chỉ số 20 Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội thì tại đây Công ty Cổ phần Kids Plaza không treo biển hiệu công ty, không có trụ sở làm việc.

Cụ thể, địa chỉ này không có văn phòng công ty, PV nói muốn đặt lịch hẹn làm việc thì nhân viên báng hàng tại siêu thị Kids Plaza cho biết: "Đây không phải trụ sở của công ty mà chỉ là cửa hàng bán hàng. Nếu muốn liên hệ đến công ty phải qua văn phòng trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội)".

Trên website ghi rõ Công ty Cổ phần Kids Plaza có địa chỉ tại 20 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên khi ghi nhận thực tế đây chỉ là một trong chuỗi siêu thị bán hàng của hệ thống này chứ không phải trụ sở công ty.



Theo Luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý Hà Nội, việc doanh nghiệp không treo biển hiệu là sai phạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Luật Doanh nghiệp năm 2014: Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Như vậy, theo quy định trên, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ gắn tên tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp được gắn trên biển hiệu và việc treo biển hiệu cần tuân thủ quy định pháp luật. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp nào vi phạm quy định này, phải chịu xử lý về vi phạm hành chính.

Công ty Cổ phần Kids Plaza không có biển hiệu công ty tại địa chỉ tại 20 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.

Luật sư Kiên cho biết, khoản 2, Điều 66, Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu; Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu; Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu; Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu; Kinh doanh mà không có biển hiệu; Quảng cáo hàng hóa lẫn với biển hiệu; Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu”.

Quyết định xử phạt đối với các đơn vị không thực hiện công bố hợp quy được căn cứ theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, bắt buộc phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa nếu doanh nghiệp không thực hiện công bố hợp quy, đăng ký hồ sơ công bố hợp quy, sử dụng dấu hợp quy hoặc sử dụng dấu hợp quy không đúng quy định đối với hàng hóa.

Chất lượng Việt Nam online (VietQ.vn) sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Nam Dương

Nguồn tin: vietq.vn