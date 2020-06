Đấu giá gián tiếp 33 lô đất quy hoạch tại Thị xã Hoàng Mai

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Trung tâm) cho biết: ngày 19/6/2020 đã tổ chức đấu giá công khai quyền sử dụng đất thuộc vùng quy hoạch xã Quỳnh Liên trước sự chứng kiến của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND TX Hoàng Mai và UBND xã Quỳnh Liên.

Theo đó, có 149 khách hàng đến đăng ký tham gia đấu giá ở 33 lô đất trên tổng số 36 lô đất tại vùng quy hoạch xã Quỳnh Liên với tổng diện tích 6.675m2 (theo hợp đồng là 7.293m2).

Giá khởi điểm hơn 19,8 tỷ đồng. Tổng số tiền trúng giá thu được ở 33 lô đất là gần 23 tỷ đồng (vượt hơn 3 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm).

Khách hàng lên tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quỳnh Liên, TX.Hoàng Mai

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Tin, xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu) khách hàng tham gia tại buổi đấu giá đất cho biết: Bản thân đã tham gia nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất với rất nhiều công ty đứng ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khác nhau ở các địa phương. Vậy nhưng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp thực hiện đấu giá đất rất công tâm, nhiệt tình hướng dẫn với khách hàng khi đến đăng ký tham gia phiên đấu giá.

“Các anh làm đúng nguyên tắc, không có một kẻ hở nào để lạm dụng hay cò đất thao túng mà phá quy định của pháp luật. Cán bộ đến buổi đấu giá tại UBND xã hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, niềm nở theo đúng trình tự tham gia đấu giá” – ông Tin chia sẻ.

Ông Tin tham gia bỏ phiếu gián tiếp trúng lô đất 200m2, giá khởi điểm là 500 triệu đồng. Sau khi kiểm tra phiếu, giá của lô đất ông Tin trúng là hơn 577 triệu đồng.

“Tôi căn cứ vào giá cả thị trường, vị trí lô đất gia đình muốn sở hữu để bỏ phiếu không đắt quá và rẻ quá để có được lô đất mình cần. Một số người sau khi kiểm phiếu trả giá ở lô đất của tôi chỉ chênh nhau 4 triệu, có người chênh 20 triệu đồng” – ông Tin vui vẻ cho biết.

Hội trường hàng trăm người tham gia phiên đấu giá gián tiếp ở UBND xã Quỳnh Liên

Nhiều khách hàng trong phiên đấu giá cho biết: Thùng phiếu được kiểm tra, niêm phong có sự chứng kiến của khách hàng Tổ giám sát của thị xã và chính quyền địa phương và đại diện khách hàng tham gia đấu giá (thùng phiếu được giao cho công an xã bảo quản trong thời gian chờ công bố giá).

"Quá trình mở thùng phiếu kiểm tra được các bên giám sát công khai, minh bạch và làm thoả mãn khách hàng khi tham gia đấu giá. Số tiền mỗi khách hàng bỏ ra sẽ phù hợp với lô đất gia đình mình muốn sở hữu. Đôi lúc chỉ chênh nhau một số tiền nhỏ nhưng lại không có được khu đất mình cần” – khách hàng tham gia buổi đấu giá chia sẻ.

Minh bạch, công khai trong đấu giá gián tiếp

Theo cán bộ trung tâm cho biết: Việc tổ chức đấu giá gián tiếp diễn ra trong thời gian ngắn, công bố kết quả ngay trong ngày 19/6, để khách hàng là người dân không phải chờ đợi lâu và rút ngắn thời gian đấu giá. Khách hàng đăng ký bỏ đơn gia đấu giá đất ở ghi rõ đầy đủ thông tin và phiếu trả giá ghi rõ số tiền bỏ chung vào một phong bì sau đó bỏ vào thùng phiếu được niêm phong công khai.

Đấu giá chuyển từ hình thức trực tiếp sang gián tiếp góp phần hạn chế nạn cò đất lộng hành lâu nay. Ngoài ra, đấu giá gián tiếp không những giúp người dân mua được đất mình cần với giá mong muốn mà nhà nước còn thu được nguồn ngân sách lớn, đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi của khách hàng.

Với những lợi ích mà đấu giá gián tiếp mang lại, Sở Tư pháp Nghệ An đã có Công văn số 721/STP-BTTP ngày 18/6/2020 về việc hướng dẫn áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Do đó các địa phương cần áp đồng bộ chính thức này trên địa bàn toàn tỉnh, vừa góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và quan trọng nhất là sự tin tưởng đồng tình cao của người dân.

Nguyên tắc đấu giá được thực hiện công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan tham gia. Buổi công bố giá phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại quy chế này và quy định pháp luật đấu giá. Người tham gia đấu giá không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm. Đảm bảo thông tin bí mật người tham gia đăng ký đấu giá trong quá trình đăng ký tham gia và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá đất. Kết quả buổi công bố giá được mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tôn trọng.

Tác giả: Bảo An

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn