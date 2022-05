Dấu ấn thu hút FDI ở Nghệ An - Bài 2: Hạ tầng hiện đại, cơ chế thông thoáng

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Liên tục mở rộng diện tích, phát triển hạ tầng KKT-KCN

Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 với diện tích 18.826,47ha. Đến năm 2014, tại quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 4/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh lại ranh giới KKT Đông Nam bao gồm các Khu công nghiệp (KCN) Hoàng Mai, KCN Đông Hồi (1.200 ha).

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 để bổ sung 750ha dự án KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An vào KKT...

Qua các lần điều chỉnh, đến nay KKT Đông Nam Nghệ An đã được mở rộng diện tích lên 20.776,47ha và bao trùm một khu vực rộng lớn gồm các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, TP. Vinh, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò.

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, Nghệ An sẽ thực hiện điều chỉnh ranh giới KKT Đông Nam lên 80.000ha (bao gồm 70.000ha đất liền và 10.000ha mặt nước biển), trong đó, diện tích KCN khoảng 15.000ha, đổi tên thành KKT Nghệ An.

Theo Ban quản lý KKT Đông Nam, năm 2022, Nghệ An sẽ hoàn thành dứt điểm các dự án đang triển khai dở dang, như: Các tuyến đường giao thông N2, N5, N5 đoạn 2, D4... và Hệ thống xử lý nước tại tập trung tại KCN Đông Hồi; khởi công xây dựng mới một số công trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác thu hút đầu tư, như: Cầu vượt đường sắt trên tuyến đường N2 nối KCN Thọ Lộc với QL1A; đường N3 nối QL1A với KCN Hoàng Mai I; kênh thoát nước dọc đường N5... Tiếp tục thu hút và tạo điều kiện để các nhà đầu tư hạ tầng vào đầu tư xây dựng hạ tầng KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh, như: WHA, VSIP, Hoàng Thịnh Đạt...

Đồng thời, tập trung hỗ trợ các nhà đầu hạ tầng hoàn thành các dự án đang triển khai; phát triển thêm các dự án hạ tầng KCN, đô thị, dịch vụ và có liên quan; tập trung thu hút đầu tư và hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thứ cấp quan trọng, quy mô lớn, dự án hạ tầng cảng biển và dịch vụ logictis, các dự án đầu tư khu du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị ven biển, các dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ liên quan; chủ động liên kết, hợp tác, kết nối cung cầu lao động nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các dự án sản xuất trọng điểm thuộc KKT, các KCN.

Hiện nay, ngoài KKT Đông Nam, Nghệ An còn có 6 KCN khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nằm trong danh mục các KCN của cả nước ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích 1.660ha gồm: KCN Bắc Vinh (60ha), KCN Nghĩa Đàn (200ha), KCN Sông Dinh (300ha), KCN Tân Kỳ (600ha), KCN Tri Lễ (200ha), KCN Phủ Quỳ (300ha), thuộc địa bàn các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Anh Sơn, thị xã Thái Hòa và TP. Vinh.

Năm 2022, KCN VSIP Nghệ An dự kiến sẽ thu hút thêm 70ha các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN giai đoạn 2 nâng tỷ lệ lấp đầy lên 80%. Ảnh: CTV

Nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi

Với cơ quan đầu mối quản lý các hoạt động đầu tư trong KCN là Ban quản lý KKT Đông Nam, các thủ tục đầu tư được thực hiện tập trung, đơn giản hóa, rõ ràng, công khai và minh bạch.

Nếu giai đoạn một dự án phát triển thuận lợi, Everwin sẽ có kế hoạch mở rộng thêm nhà máy ở các giai đoạn tiếp theo. Ông Wong Mannon-Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Wong Mannon Man - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam (chủ dự án Cấu kiện điện tử 200 triệu USD ở KCN VSIP) chia sẻ, Nghệ An là một tỉnh được biết đến với việc cung cấp hỗ trợ không gì sánh kịp cho các doanh nghiệp nước ngoài, với nguồn nhân lực dồi dào và thị trường tiềm năng.

Ông Wong Mannon Man cho biết, cách đây hơn 12 tháng Everwin Precision cũng đã có một kế hoạch tích cực để xây dựng ngôi nhà của mình tại đây. Với cơ quan đầu mối quản lý các hoạt động đầu tư trong KCN là Ban quản lý KKT Đông Nam, các thủ tục đầu tư được thực hiện tập trung, đơn giản hóa, rõ ràng, công khai và minh bạch. "Đặc biệt, chúng tôi còn được hưởng toàn bộ các chính sách ưu đãi cao nhất như: Hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo", ông Wong Mannon Man nói.

Có cơ sở hạ tầng hiện đại, thời gian thuê đất lâu dài cùng hệ thống quản lý bất động sản và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, VSIP Nghệ An được đánh giá là môi trường đầu tư bền vững, lại đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Everwin nên công ty đã chọn VSIP Nghệ An là nơi đầu tư. "Nếu giai đoạn 1 dự án phát triển thuận lợi, Everwin sẽ có kế hoạch mở rộng thêm nhà máy ở các giai đoạn tiếp theo”, ông Wong Mannon Man nói thêm.

Đại diện Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho hay, dự án VSIP Nghệ An có tổng thể 750ha, trong đó có 367,6ha KCN và 382,4ha Khu Đô thị và Dịch vụ. Sau hơn 6 năm hoạt động, tới nay VSIP Nghệ An đã thu hút 32 khách hàng, trong đó có 13 khách hàng FDI, diện tích đất cho thuê 138,56ha (trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 263,23ha), đạt tỷ lệ lấp đầy 53%, với tổng mức đầu tư của các dự án FDI là 500 triệu USD.

Với hạ tầng hiện đại, hệ thống quản lý bất động sản và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, cùng nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư, năm 2022, KCN VSIP Nghệ An dự kiến sẽ thu hút thêm 70ha các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN giai đoạn 2, nâng tỷ lệ lấp đầy lên 80%.

Theo lãnh đạo Ban quản lý KKT Đông Nam (Nghệ An), với chủ trương xoay trục từ đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước sang các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút đầu tư xây dựng được 3 KCN đồng bộ, hiện đại là KCN VSIP, WHA và Hoàng Mai I. Trên cơ sở đó, tỉnh Nghệ An đã có những cơ chế chính sách phù hợp, đồng hành cùng các nhà đầu tư hạ tầng KCN để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KKT, KCN, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh do tác động của đại dịch COVID-19.

