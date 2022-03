Đặt sai vị trí cây phong thủy này trong nhà, bảo sao gia chủ gặp khó khăn

Cây tài lộc có nguồn gốc từ đâu Cây tài lộc hay còn gọi là cây may mắn, chậu cây may mắn tài lộc. Cây có nguồn gốc từ châu Mỹ, châu Phi, Ấn Độ,... thích hợp sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tương tự như ở Việt Nam nên cây sinh trưởng phát triển tốt. Cây tài lộc được trồng trong chậu cảnh cỡ nhỏ dùng để bàn, mỗi chậu gồm 3 đến 5 cây ghép lại làm một để tạo thế cho đẹp. Mặt chậu bao phủ quanh gốc cây tài lộc là cỏ may mắn thuộc họ xương rồng bò, mọc bao phủ rất xanh mượt, mát mắt. Mỗi chậu cây tài lộc có số lượng ghép cây chung vào một gốc tùy theo sở thích. Cây có chiều cao cây từ 10 đến 30cm. Sát gốc là những quả nhỏ màu xanh, to cỡ đầu ngón trỏ người lớn. Thân cây mọc thẳng, màu xanh rêu, không có cành phân nhánh, phần trên đầu là lá mọc xum xuê xanh mướt.