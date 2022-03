Đặt 6 thứ này trong phòng khách gia chủ càng ở lâu càng giàu có, tiền của kéo đến ào ào

Tỳ Hưu

Tỳ Hưu còn được gọi là Thiên Lộc, Bách giải. Đây là linh vật nổi tiếng có tác dụng chiêu tài lộc, may mắn về công danh, sự nghiệp, trừ tà khí, bảo vệ tài sản và mang lại bình yên cho gia chủ. Khi chọn Tỳ Hưu, bạn cần chú ý chọn miệng há rộng, bụng và mông to để Tỳ Hưu mang nhiều vàng bạc và tài lộc. Sừng Tỳ Hưu phải to để bảo vệ gia chủ tốt hơn.

Tỳ Hưu có thể đặt nhiều nơi trong nhà như phòng làm việc, trên két sắt, quầy thu ngân. Nhưng, nơi đặt Tỳ Hưu tốt nhất là phòng khách.

Điều quan trọng bạn nên nhớ là khi đặt, không được để mặt Tỳ Hưu hướng ra ngoài cửa chính hoặc cửa sổ. Không quay Tỳ Hưu vào gương, đây là điều tối kị. Không đặt đối diện phòng ngủ, vì như thế sẽ không có lợi cho gia chủ. Một điều tối kị khác, là mang Tỳ Hưu đi tặng. Điều này đồng nghĩa là mang tài lộc, may mắn, hạnh phúc… của mình sang cho người khác.

Tranh phong thủy bầy cá chép

Theo các nhà phong thủy, dưới bàn ăn nên đặt tranh cá chép bởi đây là hình ảnh biểu trương cho sự may mắn và dồi dào cho gia đình.Trong phong thủy sau 2 linh vật chiêu tài kim tiền là tỳ hưu và thiềm thừ bằng đồng, cá chép cũng được xem là linh vật phong thủy có khả năng chiêu tiền kim tài, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ với hình ảnh cá chép ngậm ngọc.

Nếu để hình ảnh cá chép trong phòng ăn sẽ giúp các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, gia đình thuận hòa, mọi việc thuận lợi.

Thiềm thừ

Theo tương truyền Thiềm Thừ là con cóc ba chân phun ra của cải, nếu linh vật này xuất hiện gần nhà sẽ đem lại phú quý giàu có cho gia chủ. Linh vật mang trên đầu hình tượng Lưỡng Nghi, có ý nghĩa bảo vệ. Do đó đặt Thiềm Thừ trong nhà giúp mang lại bình an cho gia đình.

Trên lưng Thiềm Thừ có hình chòm sao Đại Hùng. Đây là chòm sao tượng trưng cho sự mạnh mẽ, giúp gia chủ hóa giải sát khí, tránh xa tiểu nhân. Ngoài ra nó còn ngăn cản những điều xui xẻo, tránh sự thất thoát về tiền bạc.

Có hai loại Thiềm Thừ, một là Thiềm Thừ ngậm đồng xu và không ngậm đồng xu. Hãy đặt Thiềm Thừ ngậm đồng xu tại phòng khách, quay hướng đầu vào trong mang ý nghĩa giữ của. Tuyệt đối không quay đầu Thiềm Thừ ngậm xu ra ngoài vì điều này sẽ làm tiền tài bay đi hết. Ngược lại, đối với Thiềm thừ không ngậm xu, gia chủ nên quay hướng ngược lại để mang tiền tài vào nhà.

Bình lộc



Bình lộc mang ý nghĩa bình an và đựng của. Mỗi hoa văn trên bình lộc sẽ mang ý nghĩa khác nhau như cầu tài lộc thì nét in hình bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Điều này tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát tài suốt bốn mùa trong năm. Còn cầu bình an thì chọn bình có họa tiết rồng phượng. Đặc biệt là bình lộc bằng gỗ, đây là chất liệu mang điềm lành, chấn tĩnh những vận khí xấu.

Về cách bố trí bình lộc trong nhà, bạn nên đặt hai bên hông cửa chính hoặc đặt tại bên kệ tivi. Luôn hướng hoa văn của lộc bình ra ngoài để đón tài vận, sau một thời gian có thể quay mặt còn lại.

Tượng Bồ Tát Di Lặc

Bồ Tát Di Lặc được coi là vị Phật thứ 5 mang biểu tượng tuyệt đối hạnh phúc. Tượng Di Lặc thể hiện niềm vui, hài hòa, vô tư, theo quan niệm tượng phật Di Lặc có bụng càng to, may mắn càng nhiều.

Gia chủ nên bày tượng Phật ở cung Đông Nam trong phòng khách để toàn bộ ngôi nhà đón nhận vận may và tài lộc. Nhà phong thủy khuyên bạn nên hướng tượng Phật Di Lặc nhìn thẳng ra cửa nhà để biến toàn bộ khí vào nhà thành năng lượng tốt.

Long quy

Long quy là đứa con thứ 4 của rồng, linh vật này có đầu rồng thân rùa mang ý nghĩa chiêu tài, thu hút lợi lộc và giúp gia chủ bền vững trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra long quy còn có tác dung trấn trạch nếu được đặt tại tam sát hoặc nơi có nhiều thủy khí sẽ có tác dụng hòa giải và đem lại nhân duyên.

Gia chủ nên đặt long quy trên bàn thờ thần tài, két sắt hoặc gần cửa chính để thỉnh tài lộc.

Những món đồ trưng bày phòng khách phong thủy trên có sức thu hút tài lộc nhất. Chúng tập trung bảo trợ cho gia chủ trên con đường sự nghiệp và mang lại vận khí tốt cho cả gia đình nếu được đặt tại vị trí phù hợp.

Nguồn tin: THỂ THAO & VĂN HÓA