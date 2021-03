Đào coin: huynh đệ tương tàn, bao lần muốn đập nát điện thoại

Tưởng kiếm được tiền mua sữa cho con... Thất nghiệp mùa dịch, muốn kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống nhưng không nhận được tiền, chị tôi lại nhận được bài học chát đắng. Chị làm công nhân, thuê trọ ở Bình Dương. Lúc công ty không có hàng, chị nghỉ ở nhà chỉ lên mạng, vào các diễn đàn "kiếm tiền online" với mong muốn phụ giúp chồng lo tiền sữa cho con. Thấy những tài khoản Facebook chia sẻ cách kiếm tiền, họ đưa đầy trên đó hình chụp những khoản tiền kiếm được. Chị vào hỏi cách tham gia, được hướng dẫn chỉ cần bỏ ra vài giờ nhập dãy số vào ô trống là kiếm được vài chục đôla, có thể quy đổi thành tiền Việt. Chị đăng ký. Sau khi nhập hơn 4 giờ thì "kiếm" được hơn 200 đôla. Tuy nhiên, khi rút thì hệ thống thông báo phải tuyển thêm 40 người mới được rút. Chị chào mời bạn bè đăng ký với hi vọng đủ số lượng để được rút, khi gần đủ 40 người hệ thống vẫn báo chỉ có 2 người. Chị liên hệ với họ, người hướng dẫn cho biết chị phải mở "cửa hàng đại lý" với mức phí 100 đôla (khoảng 2,4 triệu đồng) mới được. Rồi họ tiếp tục gửi những hình ảnh để chứng minh có người kiếm cả trăm triệu sau khi mở đại lý. Chị lén chồng lấy tiền để dành đóng tiền nhà để nộp với hi vọng sẽ rút được 200 USD. Tiền gửi đi rồi, chờ 2 ngày chị đã không còn truy cập được vào trang web. Dùng một gmail khác đăng ký thì vào được và bắt đầu lại từ đầu. Khi liên hệ với người giới thiệu thì họ bảo lỗi do hệ thống, chị cần liên hệ để được đăng nhập. Nhiều lần gửi thư bằng gmail để đăng nhập lại, máy báo "Gmail nhận không tồn tại". Vậy là mất luôn tiền. Trên các diễn đàn kiếm tiền online đều đăng thông tin chỉ cần có tài khoản ngân hàng, ví MoMo... là có thể nhận tiền ngay. Nhưng thực tế không dễ vậy! Người chơi rất dễ mất tài khoản, khi máy "từ chối" lúc đó chỉ biết ngậm ngùi. ĐỊNH DƯƠNG