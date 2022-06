Danh tính kẻ cầm đầu nhóm 45 người đá gà ăn tiền ở TP.HCM vừa bị bắt

Ngày 19/6, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận củng cố hồ sơ, ra quyết định tạm giữ đối với Mai Đặng Chí Tài (sinh năm 1996), Trần Văn Sập (sinh năm 1981, cùng ngụ quận Bình Tân); Võ Thanh Tú (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1992, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) về hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Đồng thời, lực lượng chức năng còn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 41 đương sự về hành vi tụ tập, tham gia đá gà ăn tiền nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, khoảng 17h20 ngày 16/6, tại bãi đất trống cặp bờ Rạch Nước Lên, khu phố 2, (phường An Lạc, quận Bình Tân), Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Bình Tân phối hợp Phòng PC02, PC08B - Công an TP.HCM và Công an phường An Lạc kiểm tra, bắt quả tang 45 đối tượng đang tụ tập, tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng tổ chức chơi bạc giữa gà Xám và gà Cú, đồng cân nặng 2,3kg, số tiền cược mỗi bên là 5.000.000 đồng, tỉ lệ thắng thua 100% (đá đồng).

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 2 con gà có gắn cựa sắt (một gà Xám và một gà Cú), 1 cân loại 5 kg, 4 cuộn băng keo đã qua sử dụng và 6.400.000 đồng tiền mặt của những đối tượng tham gia cá cược.

Ngay sau đó, tổ công tác đã mời những người liên quan về điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào ngày 16/6, Mai Đặng Chí Tài tổ chức cho đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu bãi đất trống cạnh rạch Nước Lên. Không chỉ tổ chức, Tài còn trục lợi bất chính bằng cách lấy tiền hoa hồng 5% trên tổng số tiền thắng cược của các con bạc.

Ngoài những người tham gia chính trong các độ gà, Công an quận Bình Tân làm rõ một số đối tượng liên quan tham gia cá cược riêng với nhau (đá hàng xáo) không chung độ với Tài, không thông qua người khác (biện gà).

Tác giả: Bùi Tư - Thúy Vy

Nguồn tin: Báo Giao thông