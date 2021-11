"Đánh sập" đường dây môi giới mại dâm qua mạng internet

Ngày 26/11, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, đơn vị phát hiện một đường dây môi giới mại dâm qua mạng internet.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh, phòng PC02 xác lập chuyên án mang bí số "1121M" đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên mạng internet.

Ba đối tượng môi giới mại dâm qua mạng internet (Từ trái qua phải, Nguyễn Quý Quyên, Dương Đình Lương, Nguyễn Đức Lợi).

Cụ thể, khoảng 14h ngày 25/11, Phòng PC02 chủ trì phối hợp với Công an TP Bắc Ninh, Công an huyện Tiên Du và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang tại nhà nghỉ Hà Vy ở Khu 10, Đại Phúc, TP Bắc Ninh 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua đấu tranh, Phòng PC02 làm rõ bắt 3 đối tượng có hành vi sử dụng mạng internet để môi giới mại dâm gồm: Nguyễn Đức Lợi (SN 1987) ở thôn Đồng Vang, xã Ninh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Dương Đình Lương (SN 1997) ở thôn Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Quý Quyên (SN 1988) ở thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Các đối tượng khai nhận, khoảng đầu tháng 10 vừa qua, Nguyễn Đức Lợi cùng với Dương Đình Lương và Nguyễn Quý Quyên bàn bạc với nhau sử dụng không gian mạng internet, các trang mạng xã hội facebook, zalo để tạo tài khoản ảo. Lợi là người tạo và sử dụng các tài khoản zalo có tên "Em Gái Mưa", tài khoản facebook "Alô Cô Hàng Xóm"... để đăng tin có nội dụng mời khách mua dâm.

Khi khách có nhu cầu sẽ vào mạng, các trang mạng xã hội zalo, facebook để bình luận thì Lợi sẽ update tài khoản zalo với khách để nhắn tin thỏa thuận giá tiền mua dâm từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng/lượt và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách. Khi khách mua dâm đồng ý, Lợi nói khách tự thuê nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và nhắn tin zalo số phòng, Lợi điều gái bán dâm đến và bảo gái bán dâm tự thu tiền sau đó chia cho Lợi, Lương, Quyên 50% số tiền bán dâm được.

Để có gái bán dâm, Lợi cùng với Lương, Quyên tìm gái bán dâm trẻ đẹp, chụp ảnh khiêu gợi để Lợi đăng lên mạng cùng lời mời chào hấp dẫn khách mua dâm để tạo lòng tin với khách.

Để đối phó với cơ quan chức năng. Lợi, Quyên, Lương không gặp trao đối với khách mua dâm mà chỉ nhắn tin zalo, không gọi điện. Nếu khách gọi điện thì cho nhân viên nghe máy, khách mua hỏi về các tin bài, đăng trên mạng thì nói mình tự đăng.

Ba đối tượng thường không xuất hiện tại địa điểm khi nhân viên đến bán dâm, khi chở nhân viên đi bán dâm thì ba đối tượng chỉ chở đến gần địa điểm, sau đó bảo nhân viên lên phòng khách đã hẹn, Lợi Quyên, Lương ở ngoài quan sát nếu bị phát hiện sẽ báo cho nhân viên, sau đó bản thân bỏ trốn và hủy bỏ chứng cứ.

Các đối tượng sử dụng không gian mạng để trao đối thỏa thuận việc mua bán dâm, làm cho khách mua dâm lầm tưởng các tin bài mời chào mua dâm là do gái bán dâm tự đăng để tìm khách mua dâm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác đấu tranh.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí