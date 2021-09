Đánh "liêng" hàng chục triệu đồng giữa mùa dịch

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chiều 10/9 thông tin, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng tụ tập đánh bạc, bất chấp việc địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

CQĐT thông tin, lúc 19h50 phút tối 9/9, cảnh sát đột kích vào nhà chị N.T.T. (SN 1993, trú xóm 8, xã Nghi Thạch), bắt tại trận nhóm 4 người đàn ông gồm Võ Văn Thịnh (SN 1981), Trần Hữu Tài (SN 1981, cùng trú xóm 8, xã Nghi Thạch); Phùng Xuân Thủy (SN 1979), Phùng Ngọc Chung (SN 1983, cùng trú khối 8, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò) đang tụ tập sát phát bằng hình thức đánh "liêng".

4 đối tượng tụ tập đánh "liêng" mùa dịch

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, hơn 29 triệu đồng tiền mặt. Lực lượng chức năng đã lập biên bản nhóm người trên về hành vi tụ tập đông người, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi đánh bạc.

Trước đó, ngày 3/9, Công an Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phối hợp với Công an xã Nghĩa Thuận đột kích vào khu vực đồi keo (xóm 2), bắt giữ 6 đối tượng đang say sưa sát phạt. Chỉ một ngày sau đó (4/9), cũng lực lượng này bắt quả tang chủ nhà Ngô Thị C. (xóm 4) đang "ăn thua" với 2 con bạc cùng làng giữa lúc địa phương đang giãn cách xã hội phòng chống dịch.

6 con bạc "tỷ thí" trong đồi keo

Tất cả 9 đối tượng bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc đều trú tại xã Nghĩa Thuận gồm: Ngô Thị C. (SN 1971); Ngũ Thái H. (SN 1978); Hoàng Văn S. (SN 1980); Vũ Văn Tr. (SN 1974); Ngô Văn T. (SN 1978); Cao Xuân M. (SN 1991); Hoàng Văn S. (SN 1971); Võ Quang L. (SN 1980) và Nguyễn Văn L. (SN 1986).

Chủ nhà Ngô Thị C. sát phạt cùng 2 người làng

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 bộ bát đĩa; 4 bộ bài tú lơ khơ; 3,2 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.

Công an thị xã Thái Hòa sau đó đã lập biên bản đề xuất chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng trên số tiền 15 triệu đồng/người về hành vi tụ tập đông người; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn