Danh ca Khánh Ly hát "Gia tài của mẹ", đơn vị tổ chức bị mời làm việc

Ca sĩ Khánh Ly tại đêm diễn "Dấu chân địa đàng" ngày 25-6 - Ảnh: T.N

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ngày 29-6, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với đại diện tổ chức đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" liên quan đến việc danh ca Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đêm nhạc diễn ra tại sân khấu Mây - In The Nest (phường 7, Đà Lạt) với sự tham dự của khoảng 1.000 người vào tối 25-6.

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng, đơn vị tổ chức bị mời làm việc nhằm làm rõ việc ca sĩ Khánh Ly đã hát ca khúc "Gia tài của mẹ", ca khúc này không nằm trong danh mục 24 bài đăng ký biểu diễn được cơ quan chức năng duyệt trước đó.

Hiện Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng PA03 (Công an tỉnh Lâm Đồng) yêu cầu sân khấu Mây - In The Nest (phường 7, Đà Lạt) cung cấp giải trình về buổi biểu diễn, cùng clip liên quan đến ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc "Gia tài của mẹ" để làm rõ vụ việc.

Một cán bộ thụ lý vụ việc cho hay, việc xử lý vi phạm liên quan đến phản ánh của một số người trên mạng xã hội sau khi nghe ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc nói trên.

Tác giả: M. Vinh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ