Đang tìm nạn nhân mất tích, nhiều người tháo chạy tán loạn khi núi lại sạt lở

Tháo chạy tán loạn khi đất đá trút thành dòng ở khu sạt lở núi khiến 1 người mất tích. (Nguồn: Tuấn Tú)

Your browser does not support the video tag.

Chiều 12/11, chính quyền huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở núi xảy ra vào hôm qua (11/11) phải tạm dừng vì khu vực này tái diễn tình trạng sạt lở.

Theo đó, từ sáng nay (12/11), huyện Bắc Trà My huy động 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe cơ giới có mặt ở hiện trường vụ sạt lở tại Km 66 thuộc Quốc lộ 40B (đoạn qua thôn 3, xã Trà Tân) để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tầm 13h cùng ngày, khi lực lượng chức năng đang di dời đất đá trên đường thì bất ngờ núi tiếp tục sạt lở. Đất đá trút thành dòng khiến nhiều người hoảng sợ, tháo chạy tán loạn.

Rất may, trận sạt lở này không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, một chiếc xe múc bị đất đá vùi lấp một phần.

14h30 ngày 11/11, đất đá từ trên núi bất ngờ trút xuống Quốc lộ 40B (đoạn thuộc địa phận thôn 3, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2). Thời điểm này, 7 người dân di chuyển bằng xe máy qua khu vực trên. Khi đất đá trút ào ạt xuống đường, 6 người trong số họ vứt bỏ xe máy và kịp tháo chạy thoát thân. Người còn lại là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình) mất tích.

Tác giả: THANH BA

Nguồn tin: Báo VTC News