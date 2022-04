Hình ảnh nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Bi Rain thưởng thức phở bò, món cuốn và cà phê sữa pha bằng phin đang khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú.

Ngay dưới bài đăng trên Instagram cá nhân của Bi Rain, nhiều khán giả bình luận: "Trông Bi Rain ăn ngon quá", "Nhìn món ăn Việt Nam ở quán hấp dẫn quá!", "Thật tự hào về ẩm thực Việt Nam"...

Dân mạng "săn lùng" quán phở Việt được Bi Rain khen ngon "có một không hai" (Nguồn: Rain_oppa/Instagram)

Theo tờ News1, Rain đến đảo Jeju để ghi hình chương trình truyền hình. Kim Tae Hee không tham gia show nhưng cũng tới đây cùng chồng để du lịch, khám phá. Cặp đôi chọn một nhà hàng có phục vụ món ăn Việt Nam để dùng bữa trưa. Đây là lần hiếm hoi, nam ca sĩ đăng tải nhiều hình ảnh/video món ăn như thế này.

Chỉ sau ít giờ, người hâm mộ đã tìm ra địa chỉ quán ăn được vợ chồng nam nghệ sĩ check-in. Đây là nhà hàng Phở Sehwa, tọa lạc tại số 46 đường Gujwa-do, thị trấn Gujwa-eup, đảo Jeju, nằm rất gần với bãi biển Sehwa nổi tiếng.

Tại đây có phục vụ nhiều món ăn Việt Nam như phở, bún bò, gỏi cuốn, nem nướng, bánh xèo, cà phê sữa… với giá dao động từ 9000 won - 15.000 won (khoảng 165.000 - 275.000 đồng).

Quán phở nơi Bi Rain tới thưởng thức (Nguồn: pho_sehwa/Instagram).

Nam ca sĩ chụp ảnh cùng nhân viên tại quán (Nguồn: pho_sehwa/Instagram).

Bi Rain thưởng thức phở bò và dành lời khen: "'Phở là món ngon có một không hai". Theo hình ảnh nam ca sĩ chia sẻ, đây là món phở chín. Anh cũng được phục vụ trà đá.

Cặp đôi tiếp đó thưởng thức loạt món cuốn với bánh xèo, tôm nướng, nem nướng, thịt xiên ăn kèm bánh đa nem, bánh hỏi, dưa chuột, rau sống. Quán phục vụ loại nước chấm là mắm ớt chua ngọt. Ban đầu, nam ca sĩ lúng túng về cách thưởng thức nhưng sau khi thử, anh tấm tắc gật đầu.

Món cuốn bắt mắt và ngon miệng khiến nam ca sĩ gật gù khen ngợi (Nguồn: pho_sehwa/Instagram).

Bi Rain cũng thưởng thức cà phê sữa pha chuẩn kiểu Việt Nam: Sử dụng phin nhỏ giọt phía trên, bên dưới là sữa đặc. Quán ăn này sử dụng loại cốc chấm bi vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam.

Bi Rain thưởng thức cà phê sữa pha theo kiểu Việt Nam (Nguồn: pho_sehwa/Instagram).

