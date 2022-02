Dàn 'hot girl' vướng vòng lao lý vì ma túy, môi giới mại dâm năm 2021

TikToker nổi tiếng trốn truy nã, giao dịch 1.500 viên thuốc lắc: Ngày 23/7/2021, Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ở Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (30 tuổi, ở Hưng Yên) đang giao dịch ma túy tại khu vực xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 5 điện thoại di động, một gói heroin, ô tô cùng tang vật liên quan. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Lê Thị Bích Ngọc đang bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".