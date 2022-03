Dân còng lưng gánh giá mai táng F0 'trên trời', Sở Y tế lại nói tại nhu cầu của người dân?

Trước đó, ngày 9/3, ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho báo Pháp luật TP.HCM biết Sở rất bất ngờ khi biết gia đình có thân nhân tử vong vì Covid-19 lại phản ánh bị gánh giá mai táng cao như vậy. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, Bộ Y tế quy định quy trình xử lý người tử vong do Covid-19 phải khép kín và do cơ sở điều trị tổ chức nên Bệnh viện lao và bệnh phổi để người nhà tự thoả thuận với cơ sở tang lễ lo hậu sự cho nạn nhân là sai quy định. "Việc lấy của gia đình người không may qua đời vì Covid-19 số tiền lớn hoàn toàn không nên", ông Báy nói với nguồn trên.