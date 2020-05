Đâm chết bố mẹ người tình rồi tự sát

Hiện trường vụ đâm chết 2 người rồi tự sát. Ảnh: QL.

Vào khoảng 6h, ngày 28/5/2020, Công an huyện Mường Chà nhận được tin báo từ Công an xã Mường Tùng xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng có 3 nạn nhân đã tử vong tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng. Ngay sau khi nhận được tin báo Công an huyện Mường Chà đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án.

Thông tin ban đầu cho biết, do mâu thuẫn cá nhân, Sùng A Chu (sinh năm 1965) trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã đem theo một con dao tìm đến nhà chị Giàng Thị Sính (sinh năm 1985) trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà. Chu xông vào dùng dao chém liên tiếp vào đầu chị Sính. Thấy vợ bị chém anh Hờ A Páo (sinh năm 1982) lao vào can ngăn thì bị Sùng A Chu đâm hai nhát vào bụng dẫn đến tử vong, chị Giàng Thị Sính sau khi vùng chạy được 20m thì gục xuống và tử vong. Sau khi giết 2 người, Chu lấy dao tự đâm vào cổ mình tự sát.

Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng trên là do Sùng A Chu có quan hệ bất chính với cháu Hờ Thị H (sinh năm 2005) con nuôi của vợ chồng anh Páo và chị Sính dẫn đến cháu H có thai. Từ đó gia đình anh Páo, chị Sính với nghi phạm thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Gần đây, do nghi ngờ bị gia đình chị Sính tố giác trước cơ quan pháp luật nên Chu đã ra tay sát hại vợ chồng anh Hờ A Páo và chị Giàng Thị Sính.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cùng các Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

