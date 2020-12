Đại diện Vietnam Airlines: Có tiếp viên bị miệt thị, lăng mạ, đe doạ sau vụ nam tiếp viên lây lan COVID-19 ra cộng đồng

Trước đó, vào ngày 2/12, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã có quyết định tạm đình chỉ công việc với ông D.T.H., tiếp viên hàng không của hãng, để xem xét kỷ luật với hình thức sa thải do những vi phạm trong việc cách ly y tế phòng ngừa Covid-19. Theo quyết định của Công ty cổ phần Cung ứng và xuất nhập khẩu lao động hàng không trực thuộc Vietnam Airlines, thời gian tạm đình chỉ công việc từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12/2020. Lý do tạm đình chỉ là tiếp viên này đã vi phạm quy định của Nhà nước về cách ly y tế phòng ngừa Covid-19, gây hậu quả nghiêm trọng, quyết định nêu rõ. Ông D.T.H. là BN1342 nhiễm Covid-19. Đây là trường hợp lây nhiễm từ khu cách ly, sau khi về nhà, bệnh nhân này lây nhiễm cho BN1347. Từ BN1347 đến nay có 2 bệnh nhân khác lây nhiễm. Lãnh đạo Vietnam Airlines cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 ông Phan Ngọc Linh, Đoàn trưởng Đoàn Tiếp viên Vietnam Airlines và Dương Quan Nhân, Phó đoàn trưởng, Trưởng Ban quản lý cơ sở lưu trú, cách ly tập trung phía Nam, Lý do, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan đến việc vi phạm quy định cách ly tại khu cách ly tập trung của tổ bay và cách ly tổ bay tại nhà. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày. Liên quan đến tiếp viên hàng không vi phạm quy định cách ly, chiều 2/12, Vietnam Airlines đã lên tiếng xin lỗi. “Vietnam Airlines chân thành xin lỗi vì sự việc không mong muốn khi có ca lây nhiễm Sars-CoV-2 từ tiếp viên của hãng do không tuân thủ quy định cách ly”, Vietnam Airlines nêu rõ.