Đại ca giang hồ thuê trang trại huấn luyện đội chó béc giê để buôn ma túy

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sáng nay 27/8 thông tin, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 5 đối tượng về hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau thời gian mật phục, tung trinh sát "nếm mật nằm gai", lặn lội tỏa đi nhiều địa bàn theo sát mọi di biến động của nhóm đối tượng, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng CSĐTTP về ma túy Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ, Công an xã Sơn Long bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

5 đối tượng tại CQĐT

Vụ bắt giữ diễn ra lúc 10h30 phút trưa 21/8, trên Quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn xã Sơn Long (huyện Hương Sơn). Bốn đối tượng bị bắt giữ đều trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh gồm Nguyễn Đình Quân (SN 1987, trú thôn Hà Chua, xã Sơn Tây); Phạm Như Ý (SN 2002, trú thôn 2, xã Sơn Giang); Phan Văn Quốc (SN 1993, trú thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm); Thái Anh Đức (SN 1989, trú TDP 2, thị trấn Phố Châu).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,3142 gam heroin, 1 xe ô tô, cùng một số tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, ngày 21/8, Công an huyện Hương Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phan Châu Tùng (SN 1985, trú thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét chỗ ở của Phan Châu Tùng, cơ quan chức năng thu giữ 3,5333 gam heroine, 5,7311 gam ma túy dạng đá, 2,4807 gam MDMA, 1 khẩu súng hơi, nhiều dao kiếm các loại… Khai nhận với công an, Phan Châu Tùng cho biết số ma túy trên Tùng mua về để sử dụng và bán lại cho người khác.

Nhiều vũ khí của đối tượng giang hồ

Phan Châu Tùng là đầu mối chuyên cung cấp "hàng" cho 4 đối tượng nói trên. Để phục vụ việc mua bán ma túy, Tùng thuê 1 trang trại rồi xây dựng thành 1 "pháo đài", nằm cách xa khu dân cư, xung quanh hoang vắng "dễ thủ khó công". Tại trang trại này, đối tượng giang hồ bố trí hàng rào dây thép gai dày đặc, trang bị ống nhòm, hệ thống camera giám sát nghiêm ngặt. Để tăng cấp độ bảo mật, Tùng huấn luyện cả một đội chó béc giê 8 con, điều động canh giữ xung quanh trang trại.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

