Đại biểu Quốc hội đau xót khi thầy thuốc vướng lao lý

Ngày 4/11, ông Trương Quốc Cường (Thứ trưởng Bộ Y tế) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Cường là một trong những lãnh đạo cao nhất bị truy cứu trách nhiệm trong ngành y tế. Ngoài ra gần đây, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn; Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cũng bị truy cứu trách nhiệm do các sai phạm về kinh tế.