Đại án BIDV: 219 tỷ đồng gốc và lãi không thể thu hồi, Vietinbank sai phạm gì?

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý II/2020, VietinBank báo lãi thuần 7.798 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 12% lên 1.102 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 47% so với cùng kỳ, giúp lợi nhuận trước thuế tăng 105% lên 4.485 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần 16.216 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động giảm 4% và chi phí dự phòng thấp hơn 10%, giúp lãi trước thuế tăng 40%, lên 7.460 tỷ đồng. Lãi sau thuế tăng tương đương, đạt 6.015 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối tháng 6 ở mức 1,24 triệu tỷ đồng, giảm so với đầu năm. Cho vay khách hàng trước dự phòng 941.487 tỷ đồng, tăng 0,7%. Nợ xấu của Vietinbank lên đến 15.967 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 2,5 lần lên 7.155 tỷ đồng, chỉ xếp sau nợ nhóm 1. Tỷ lệ nợ xấu nâng từ 1,16% lên gần 1,7%.