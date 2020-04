Đà Nẵng: Bắt sòng xóc dĩa khủng giữa mùa Covid-19

Sáng 6-4, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong vụ bắt sòng xóc dĩa "khủng" ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Trong đó, 2 đối tượng Trương Văn Lợi (SN 1984) và Phạm Văn Trí (SN 1990) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. 12 đối tượng còn lại gồm: Trần Trung Định (SN 1991), Nguyễn Văn Tứ (SN 1987), Nguyễn Thành Phương (SN 1986), Ngô Văn Thu (SN 1996), Nguyễn Văn Anh Huy (SN 1993), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1987), Trần Văn Gặp (SN 1989), Nguyễn Hữu Tấn (SN 1989), Lê Xuân Lộc (SN 1983), Trần Ngọc Hưng (SN 1977), Võ Dương Quốc Thịnh (SN 1991), Nguyễn Trọng Hảo (SN 1998), bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Căn hộ 3 tầng các đối tượng thuê làm điểm tụ tập đánh bạc

Trước đó, chiều 1-4, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo của người dân về một vụ tổ chức đánh bạc ở bên trong căn nhà tại đường An Thượng 20. Sau đó, các trinh sát đã theo dõi, nắm tình hình, ập vào căn nhà và tạm giữ 14 đối tượng như trên.

Công an lấy lời khai các con bạc trong sòng xóc dĩa giữa mùa Covid-19 tại quận Ngũ Hành Sơn

Theo thông tin ban đầu, ngày 20-3, Lợi thuê nhà ở đường An Thượng 20 do bà Trình Thị Bích Hằng làm chủ và giao cho ông Chiến (ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) quản lý, mở quán cà phê. Đến ngày 31-3, Chiến rủ Lợi và Trí tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa để thu tiền xâu rồi mời gọi các con bạc tham gia. Trí đảm nhận thu tiền xâu.

Từ chiều 31-3, xới bạc hình thành tại căn nhà của Lợi thuê dưới hình thức xóc dĩa ăn tiền. Mỗi con bạc chơi từ 4-5 ván sẽ đổi người chủ xóc dĩa. Sau 2 giờ chơi bạc, Trí thu mỗi con bạc 50.000 đồng tiền xâu.

Lấy lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra

Từ 14 giờ đến 19 giờ ngày 31-3, Chiến, Trí và Lợi thu được 2,5 triệu đồng tiền xâu và chia nhau. Đến 14 giờ 30 ngày 1-4, sòng bạc trên tiếp tục mở với 12 con bạc như trên, mỗi ván đặt cọc từ 100.000 đến 500.000 đồng, bình quân trên chiếu bạc từ 5 đến 20 triệu đồng. Sau đó thì công an ập vào và bắt giữ các đối tượng. Hiện, cơ quan công an đang điều tra thêm một số đối tượng có liên quan đến sòng bạc trên để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tác giả: B.Vân - Q.Luật

Nguồn tin: Báo Người lao động