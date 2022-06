Đã bắt được kẻ máu lạnh chém 3 người thương vong ở Thanh Hóa

Chiều 10/6, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Văn Lượng, nghi phạm chém 3 người dân địa phương thương vong.

“Khoảng 12h20 trưa nay Lượng bị công an bắt giữ cách hiện trường khoảng 500m, nghi phạm không chống cự lực lượng chức năng”.

Khoảng 22h30 ngày 9/6, Lê Văn Lượng, trú tại thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập xông vào nhà hàng xóm dùng dao đâm chém vợ chồng anh Phạm Văn Mạnh (SN 1984) và chị Phạm Thị H. (SN 1984), gây bị thương nặng.

Khi nghe tiếng vợ chồng anh Mạnh và chị H. kêu cứu, hàng xóm chạy lên xem sự tình thì Lượng tiếp tục chạy lên nhà ông Phạm Văn Mạnh (SN 1969) chém ông này bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm Lê Văn Lượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện huyện Ngọc Lặc cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm mất nhiều máu nên chị H. tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương xã Thạch Lập đã chỉ đạo công an, quân sự xã tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức vây bắt nghi phạm và trình báo sự việc lên công an cấp trên.

Ông Phạm Văn Huy thông tin, giữa nghi phạm Lượng và các nạn nhân trong cuộc sống không có mâu thuẫn gì với nhau. Việc Lượng chém ba nạn nhân là hàng xóm thương vong khiến chính quyền địa phương và người dân rất bất ngờ.

Lê Văn Lượng chưa có tiền án, tiền sự và cũng chưa từng gây sự đánh nhau tại địa phương; bình thường đối tượng này được đánh giá là người hiền lành.

Tuy nhiên, một số hàng xóm và Chủ tịch UBND xã Thạch Lập cho biết, Lượng là người nghiện rượu.

Lực lượng công an áp giải nghi phạm Lượng rời khỏi hiện trường.

Thời điểm PV có mặt tại thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, nghi phạm vừa được lực lượng công an cho lên xe đặc chủng di lý khỏi hiện trường.

Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc kiêm thủ trưởng Cơ quan CSĐT tỉnh Thanh Hóa trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy các lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Ngọc Lặc, Công an xã Thạch Lập vây bắt nghi phạm.

Ông Phạm Văn Huy thông tin thêm, sau khi chém 3 người thương vong, nghi phạm Lượng còn xông vào nhà một người hàng xóm để tiếp tục gây án. Rất may, gia đình này kịp thời phát hiện, nhanh chóng đóng cửa nên hậu quả đáng tiếc không xảy ra.

“Sau khi chém 3 người thương vong, Lượng còn xông vào nhà một người khác định chém họ. Rất may họ kịp thời đóng cửa lại; Lượng còn cho dao vào khe cửa gạt chốt định mở cửa nhưng bất thành”, ông Huy nói.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn