Đã bắt được 2 phạm nhân thụ án tội giết người trốn trại

Hai phạm nhân trốn trại đã bị bắt vào sáng nay

Hiện 2 đối tượng này đã được lực lượng chức năng bắt giữ, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

Thông tin chi tiết vụ việc chưa được cơ quan an ninh cung cấp. Liên quan vụ việc, Công an Tây Ninh đã gửi lời cảm ơn nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bắt giữ thành công 2 đối tượng này.

Cả 2 đối tượng đều là phạm nhân thụ án giết người

Công an Tây Ninh gửi lời cảm ơn chân thành đến nhân dân đã hợp tác thông tin

Trước đó, ngày 14/12, Trại giam Cây Cầy (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) phát thông báo truy tìm 2 phạm nhân trốn trại khi đang thụ án tại đây.

Theo Trại giam Cây Cầy, hai phạm nhân trốn trại là Lâm Viết Phú Lộc (sinh năm 1994, thường trú ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), đang thụ án tù chung thân về tội giết người và Bùi Nguyễn Thiện Thuận (sinh năm 1982, trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), đang thụ án 27 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí