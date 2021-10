Cựu trung tá công an thuê đàn em tạt axit, nước sôi vào 2 thuộc cấp

Pháp luật

Do có mâu thuẫn với cấp dưới, Phạm Hoàng Long cựu trung tá công an tổng giám đốc một doanh nghiệp thuộc Bộ Công an đã nhiều lần thuê người tạt axit và nước sôi vào 2 đồng nghiệp.