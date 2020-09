Cựu Phó Chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín khai gì trong vụ "hô biến đất vàng"

Trong bản cáo trạng của VKSND Tối cao, ông Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh là một trong những bị can bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cùng bị truy tố, liên quan các sai phạm khi chuyển đổi đất trái phép với lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM) từ đất Nhà nước thành đất tư nhân.

Bị can Nguyễn Hữu Tín

Cáo trạng nhận định, bị can Nguyễn Hữu Tín là người có trình độ hiểu biết về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, đất đai và đô thị. Bị can Tín đã trải qua các cương vị công tác: Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, Bí thư Quận ủy Quận 5 TP HCM. Năm 2011, bị can Nguyễn Hữu Tín được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Do đó, bị can Tín phải nắm được các quy định pháp luật trong việc chuyển đổi, sử dụng đất đai.

Tại cơ quan điều tra, bị can Tín khai: Bị can đã biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được sắp xếp cho Sabeco xây dựng khu phức hợp 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị và cao ốc văn phòng cho thuê, không áp dụng việc liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Theo quy định của pháp luật, trường hợp này Sabeco phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nộp tiền) và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Sabeco mới được sử dụng để góp vốn vào Sabeco Pearl.

Trong trường hợp Sabeco không có khả năng thực hiện dự án theo quy hoạch TP HCM đã phê duyệt, thì UBND TP HCM phải tiến hành thu hồi khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, sau đó định giá, tổ chức đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, dù biết Sabeco Pearl là công ty được thành lập sau, không phải doanh nghiệp Nhà nước, nhưng bị can Tín vẫn ký các văn bản cho Sabeco Pearl được thực hiện các nghĩa vụ tài chính, làm chủ đầu tư lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là trái pháp luật, không đúng đối tượng, không qua đấu giá.

Cơ quan điều tra xác định: Thời điểm bị can Tín ký các văn bản, quyết định nêu trên thì lô đất diện tích 6.080m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng có giá trị là 1.075 tỷ đồng./.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV