Cựu Giám đốc BV Bạch Mai nhận bao nhiêu tiền để tiếp tay 'hút máu' bệnh nhân?

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra kết luận, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 8 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai.

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Anh (nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), Nguyễn Ngọc Hiền (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai); Trịnh Thị Thuận, Lý Thị Ngọc Thủy (nguyên Trưởng phòng và Phó phòng Tài chính Bệnh viện Bạch Mai); Phạm Đức Tuấn (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Công nghệ Y tế BMS); Ngô Thị Thu Huyền (Phó Giám đốc Công ty BMS); Trần Lê Hoàng (thẩm định viên Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội-VFS); Phạm Minh Dung (nguyên Tổng giám đốc Công ty VFS).

Theo điều tra, Nguyễn Quốc Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 27/7/2009 đến 1/11/2019.

Bị can Nguyễn Quốc Anh khai nhận khi ban hành chủ trương cho Công ty BMS tham gia đề án, hợp đồng liên doanh, liên kết lắp đặt Robot Rosa tại bệnh viện không có văn bản giữa Đảng uỷ, Ban giám đốc, công đoàn.

Cựu lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cũng thừa nhận, thời điểm ký hợp đồng với công ty BMS không có hồ sơ nhập khẩu, mua bán robot, tờ khai nhập khẩu làm căn cứ xác định nguyên giá thiết bị nhưng vẫn ký và phê duyệt cơ cấu giá dịch vụ 36 triệu đồng/ca là không đúng quy định.

Theo khai nhận của Nguyễn Quốc Anh, mặc dù nhận thức rõ không đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định nhưng vẫn đồng ý ký hợp đồng với côngty BMS với mục đích thu hút được nhiều bệnh nhân hơn, tạo thu nhập tăng thêm cho bác sĩ và phần lợi nhuận được hưởng, trong đó có cá nhân bị cáo vì Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị tự chủ hoàn toàn.

Về hưởng lợi cá nhân từ Phạm Đức Tuấn (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty BMS), Quốc Anh khai quá trình Tuấn và Công ty BMS có quan hệ để thực hiện đề án, khoảng tháng 5/2016 và một số dịp lễ, Tết, ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2017 – 2019, Tuấn có đến bệnh viện đưa phong bì biếu Quốc Anh, mỗi lần có số tiền 20 triệu hoặc 30 triệu đồng, 1.000 hoặc 2.000 USD.

Quốc Anh khai đã nhận từ Tuấn 100 triệu đồng và 10.000 USD.

Bị can Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Trong khi đó, bị can Phạm Đức Tuấn khai, khoảng tháng 5/2016, Tuấn chủ động xin gặp Quốc Anh để giới thiệu robot với mong muốn bán được cho bệnh viện.

Quá trình gặp gỡ Quốc Anh trong giai đoạn Công ty BMS tham gia đề án liên doanh liên kết, Tuấn đã chi cho Quốc Anh số tiền 3.000 USD vào tháng 5/2016, sau đó vào các ngày lễ, Tết, ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2017-2019 (trước khi Quốc Anh nghỉ hưu), Tuấn có đưa Quốc Anh 50 triệu đồng/lần, có một vài lần đưa 1.000 – 2.000 USD.

Ngoài ra, khoảng tháng 6/2018, Tuấn đưa cho Quốc Anh 5.000 USD để đề xuất đưa các hệ thống robot vào danh mục trang bị cho cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai. Tổng cộng, từ tháng 5/2016 đến cuối năm 2019, Tuấn khai đưa Quốc Anh nhiều lần với số tiền khoảng 400 triệu đồng và 10.000 USD.

Bị can Phạm Đức Tuấn khai nhận, số tiền đưa Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là tiền cá nhân, mục đích duy trì mối quan hệ với lãnh đạo bệnh viện.

Theo cơ quan điều tra, lời khai của Tuấn và Quốc Anh phù hợp về bối cảnh, thời gian việc được, đổi nhận các khoản tiền nhưng còn khác nhau về số tiền VND.

Việc đưa và nhận tiền không có tài liệu, ghi chép, không có người chứng kiến; kết quả đối chất giữa các bị can không làm rõ được số tiền đưa và nhận. Do vậy, đủ cơ sở kết luận số tiền Tuấn đưa cho Quốc Anh là 100.000.000 đồng và 10.000 USD, tổng số tiền quy theo tỷ giá có lợi nhất đối với bị can, xác định Tuấn đã cho Quốc Anh tổng số tiền hơn 318 triệu đồng.

Theo điều tra, từ tháng 2/2017 đến tháng 5/2020, Bệnh viện Bạch Mai đã sử dụng Robot Rosa (liên kết với Công ty BMS) thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan cho Công ty BMS liên quan 551 ca bệnh. Nhưng theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng Robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng/ca, Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng/ca; hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng/ca. Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai mới liên hệ, trả số tiền chênh lệnh nói trên cho 86 người bệnh. Bị can Phạm Đức Tuấn đã nộp 10 tỷ đồng để trả tiền chênh lệnh 16,5 triệu đồng cho 551 ca thu sai.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News