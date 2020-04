Cựu cán bộ địa chính xã sa lưới sau 12 năm trốn truy nã trong “vỏ bọc” người đã chết

Theo cáo trạng, thời điểm từ năm 2004 - 2006, khi đang giữ chức Cán bộ địa chính xã Nghĩa Xuân, Trương Huy Kiên đã tự nhận mình có các mối quan hệ thân thiết với cấp trên, có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) "siêu nhanh" cho bà con, từ đó đã nhận tiền của hàng trăm hộ dân tại nhiều xã Nghĩa Xuân, Châu Lộc, Châu Thái… trên địa bàn huyện Quỳ Hợp để làm sổ đỏ cho các gia đình này.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con nhân dân, sau khi cầm tiền trong tay, Kiên đã làm giả bìa đất cho các hộ dân với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà dân nộp. Ngoài ra, Trương Huy Kiên còn sử dụng một số bìa giả này “phù phép” để vay mượn ngân hàng số tiền hơn 200 triệu đồng và vay nóng ở ngoài xã hội (thông qua việc thế chấp bìa đất giả) một khoản tiền tương đối lớn để sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng không có khả năng chi trả. Sau khi mọi chuyện bị bại lộ, để tránh vướng vào vòng lao lý, Kiên đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với gia đình, người thân. Cơ quan chức năng xác định số tiền mà cựu cán bộ địa chính này chiếm đoạt của các hộ dân có nhu cầu làm sổ đỏ và các đơn vị tín dụng là hơn nửa tỉ đồng. Ngày 10/6/2006, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp ra quyết định truy nã đối với Trương Huy Kiên về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Nạn nhân bị Kiên lừa đảo chiếm đạt tiền làm bìa đất.

Sau khi bỏ trốn, Kiên đã hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ, giấy tờ tùy thân thành Nguyễn Phi Hùng - một người em kết nghĩa đã mất. Hắn lấy ảnh của mình dán vào chứng minh nhân dân của Hùng nhằm che giấu thân phận. Trước khi lên Yên Bái lập nghiệp và nên duyên với một cô gái bản địa tại đây, Kiên đã bí mật về quê ở Nghệ An làm thủ tục li hôn người vợ đầu. Trước thời điểm bị bắt, Trương Huy Kiên đã lấy người vợ thứ hai và sinh thêm được 2 đứa con.

Bà Hồ Thị Hiền - bị hại ở xã Nghĩa Xuân yêu cầu Kiên bồi thường 1,9 triệu đồng tiền lệ phí đã đưa cho Kiên để làm bìa đất.

Tháng 8-2018, từ nguồn tin tin cậy cho biết, tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thời gian gần đây xuất hiện người đàn ông mang tên Nguyễn Phi Hùng (37 tuổi), có dáng vóc na ná với kẻ truy nã lẩn trốn suốt 12 năm qua. Ngay lập tức, tổ công tác Công an Nghệ An đã có mặt để xác minh.

Sau một thời gian tập trung mọi nguồn lực để đấu tranh, xác minh và sàng lọc đối tượng, nhận định trong quá trình lẩn trốn, rất có thể Trương Huy Kiên đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Phi Hùng nhằm che giấu thân phận của mình, và chọn địa bàn xã Vĩnh Kiên để làm chốn dung thân nên phương án mật phục, bắt giữ Kiên đã được vạch ra.

Bị cáo Trương Huy Kiên bị tuyên phạt 12 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Cho đến tối 2/10/2018, Ban chuyên án nhận được thông tin từ Công an xã Vĩnh Kiên, Nguyễn Phi Hùng vừa đi làm ăn xa trở về nhà. Ngay lập tức tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại xã Vĩnh Kiên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an lập tức khống chế, bắt gọn khiến đối tượng hết sức bất ngờ, không kịp phản ứng. Quá trình bắt giữ, ban đầu Trương Huy Kiên quanh co chối tội và luôn khẳng định mình là Nguyễn Phi Hùng. Tuy nhiên, qua đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Kiên đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An