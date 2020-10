Cứu 4 người bị lật thuyền, chới với giữa dòng lũ

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 chiều nay (21/10) tại địa bàn xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Do nước lũ ngập sâu, một nhóm người dân phải dùng thuyền để di chuyển, không may chiếc thuyền bị lật, 4 người rơi xuống, chới với giữa dòng nước.

Người bị lật thuyền chới với giữa dòng nước.

Rất may lúc này, đoàn công tác của Công an TP Đồng Hới do Thượng tá Đinh Cao Quang dẫn đầu đang đã vào rốn lũ Lệ Thủy tham gia cứu hộ đã phát hiện vụ việc. Thượng tá Quang đã chỉ huy ca nô cứu hộ, cùng lực lượng đến ngay điểm 4 người dân gặp nạn để ứng cứu.

Sau một lúc vật lộn với nước lũ, đoàn đã cứu thành công 4 người dân lên ca nô. Những người dân được cứu sống đều ở xóm Lộc Hạ, xã An Thủy gồm: Trương Tuấn Dũng (SN 1997); Nguyễn Trọng Văn (SN 1993); Phạm Thanh Xuân (SN 1980) và Lê Thị Thương (SN 1993).

Lực lượng công an tiếp cận, ứng cứu người gặp nạn

Thuyền bị sóng đánh chìm của người dân cũng được đoàn công tác vớt lên ngay sau đó. Sau khi chăm sóc sức khỏe, đưa người dân được cứu đến điểm an toàn, đoàn tiếp tục làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu trợ cho nhiều người dân ở các xã ngập sâu trong rốn lũ Lệ Thủy.

Tác giả: Đặng Tài

Nguồn tin: Báo Dân trí