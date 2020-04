Cường Đô la hé lộ biệt thự 'khủng' mới xây dành tặng Đàm Thu Trang

Theo Cường Đô la tiết lộ, căn biệt thự được xây mới trên nền đất cũ ở quận 7, Tp.HCM. Căn biệt thự được doanh nhân phố núi gọi là “ngôi nhà hạnh phúc” đã gần hoàn thiện tới 99%.

Căn biệt thự sắp hoàn thiện được Cường Đô la chia sẻ trên trang cá nhân.

Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới cặp đôi Cường Đô la - Đàm Thu Trang. Có thể nói, sau đám cưới thì căn biệt thự mới lần này một lần nữa minh chứng cho tình yêu mà Cường Đô la dành cho vợ của mình.

Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức hôn lễ vào tối 28/7/2019 tại một trung tâm tiệc có tiếng ở Tp.HCM.

Ngay trước giờ cử hành hôn lễ, Cường Đô la thay ảnh đại diện trên trang cá nhân kèm lời ngắn ngọt ngào cho vợ sắp cưới. Anh viết: "Dù trong những ngày tệ nhất của đôi ta, anh vẫn vui mừng vì đã cưới được em. Anh yêu em" (Even on our bad days, I'm still glad that I married you. I love you), doanh nhân 37 tuổi viết.

Trong thời gian yêu Đàm Thu Trang, Cường Đô la luôn đồng hành cùng bạn gái trong các buổi tiệc hoặc sự kiện quan trọng. Theo tiết lộ của bạn bè, Đàm Thu Trang được lòng gia đình chồng tương lai. Cô cũng thân thiết với bé Subeo, con trai riêng của Cường Đô la và ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Về phía Cường Đô la, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên Đàm Thu Trang và không ngại bảo vệ cô trước những chỉ trích của dư luận cho rằng cô lấy chồng vì mê tiền.

Tác giả: ĐỖ QUYÊN

Nguồn tin: Báo Tiền phong