Cương cứng dương vật 4 ngày liên tục, người đàn ông hoang mang cầu cứu bác sĩ

Các bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận bệnh nhân nam, 47 tuổi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng dương vật cương cứng liên tục suốt 4 ngày.

Trước đó, người này đi ăn cỗ ở nhà bạn, uống nhiều rượu sau về quan hệ với vợ, dương vật bất ngờ bị đâm trượt ra ngoài va vào vùng mu của vợ nên bị đau. Suốt 4 ngày, dương vật của người đàn ông luôn trong tình trạng cương cứng, không trở về trạng thái ban đầu. Hoang mang, anh cùng vợ tới khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Các bác sĩ đã hội chẩn từ xa với Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chuyển bệnh nhân lên Hà Nội.

Sau khi hỏi tiền sử và thăm dò kĩ lưỡng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị cương đau dương vật kéo dài thể động mạch (thể không thiếu máu) do chấn thương khi quan hệ tình dục.

Đây là một thể bệnh rất hiếm, chỉ chiếm từ 3-5% các trường hợp cương đau dương vật kéo dài. Bệnh thường xảy ra sau chấn thương do tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động hay tai nạn giao thông. Nguyên nhân gây chấn thương do quan hệ tình dục là cực kỳ hiếm.

Sau chấn thương, động mạch nuôi dưỡng dương vật thường bị rách làm thông thương giữa động mạch dương vật và các tĩnh mạch thể hang. Từ đó, máu về thể hang nhiều quá mà không rút ra kịp nên gây ra tình trạng cương đau kéo dài.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Xác định được thể bệnh và tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã hội chẩn với các bác sĩ điện quang can thiệp mạch, quyết định tiến hành tiến hành chụp mạch dương vật và nút lỗ rò động mạch hang cho người bệnh.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, dương vật trở lại bình thường khoảng 70-80%. Bệnh nhân sau đó được xuất viện.

Bác sĩ cho biết, cương đau dương vật là một rối loạn chức năng cương dương của nam giới. Bệnh tương đối hiếm, theo ước tính cứ khoảng 100.000 nam giới thì mới có khoảng 1-2 người bị bệnh.

Cương dương vật kéo dài thường được chia làm ba thể gồm: Thể thiếu máu, thể không thiếu máu và thể tái diễn. Trong đó, cương dương vật kéo dài thể thiếu máu là thể thường gặp nhất, chiếm khoảng 95% các trường hợp. Còn lại cương dương vật kéo dài thể không thiếu máu rất hiếm gặp, chiếm tỉ lệ 3-5% các trường hợp cương dương vật kéo dài.

Nguyên nhân chủ yếu của cương cứng dương vật kéo dài thể không thiếu máu là do chấn thương dương vật hoặc chấn thương, bầm dập vùng tầng sinh môn. Chấn thương dẫn tới sự xé rách động mạch vật hang dẫn tới hình thành một lỗ rò giữa động mạch hang và xoang hang, dẫn tới máu được bơm liên tục vào thể hang, làm dương vật luôn ở trạng thái cương cứng.

Cương dương vật kéo dài thể không thiếu máu thường dương vật không cương cứng tối đa, bệnh nhân không đau tức nhiều, kèm theo tâm lý ngại ngùng nên bệnh nhân thường tới viện rất muộn. Mặc dù cương dương vật kéo dài thể không thiếu máu không cần phải can thiệp cấp cứu nhưng can thiệp nút mạch chọn lọc thành công có thể bảo tồn được chức năng cương ở 90% bệnh nhân sau can thiệp.

Nếu trong trường hợp cương dương vật kéo dài thể thiếu máu, việc tới viện chậm trễ, không can thiệp cấp cứu kịp thời trong vòng 6-24h đầu thì có thể làm cho vật hang dương vật bị thiếu máu kéo dài, dẫn tới vật hang dương vật bị xơ hóa. Hậu quả là bệnh nhân sẽ vĩnh viễn không thể cương dương vật được.

Từ trường hợp của người đàn ông trên, các bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi hoặc các cặp vợ chồng cần lưu ý thực hiện an toàn tình dục để tránh gặp phải chấn thương. Các quý ông khi nhận thấy dương vật có hiện tượng cương cứng bất thường trong thời gian dài trên 1 giờ đồng hồ mà không liên quan đến các kích thích tình dục, không nên ngại ngần hay xấu hổ mà hãy đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa nam học để khám càng sớm càng tốt.

Tác giả: Minh Nhân

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn