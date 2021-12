Cuộc truy lùng tên cướp đi xe Honda Dream màu nâu trắng

Đối tượng Nguyễn Tuấn Huy Hoàng.



Theo cơ quan Công an, liên tiếp những ngày cuối tháng 11 đến giữa tháng 12-2021, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường, hầu hết đều là ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone.

Điển hình, ngày 26-11, tại đường 25/10, thuộc thị trấn Núi Đèo đối tượng cướp giật 1 ĐTDĐ Iphone 11 Promax màu đen nhám. Ngày 30-11, tại khu vực chân cầu Trịnh Xá, thôn 8, xã Thiên Hương một người đi đường bị cướp ĐTDĐ Iphone XS màu vàng…

Đáng lưu ý, các vụ cướp giật trên đều do một thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu sơn nâu trắng ra tay. Sau khi gây án, đối tượng rồ ga phóng chạy rất nhanh rời khỏi hiện trường. Còn các bị hại dẫu bị mất tài sản nhưng hầu như không đến cơ quan Công an trình báo.

Đến ngày chiều tối 5-12, hai em học sinh N.N.C, SN 2009 điều khiển xe đạp điện chở N.N.A, SN 2008, đều ở thôn Bến Bính, xã Tân Dương đi từ nhà theo đường 359 đến thị trấn Núi Đèo. Đến khu vực ngã ba Vsip, em A ngồi phía sau đang sử dụng chiếc điện thoại Iphone 7 Plus vỏ màu hồng. Bất ngờ từ phía sau một thanh niên phóng xe máy Honda Dream vào bên trong sát lề đường bên phải xe đạp của hai em rồi giật phăng chiếc điện thoại trong tay em A. Gây án xong, hắn phóng chạy bạt mạng về phía thị trấn Núi Đèo. Sau phút hốt hoảng vì bị kẻ gian cướp giật tài sản, hai em A và C đã đến cơ quan Công an trình báo, mô tả rõ đặc điểm đối tượng và phương tiện.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thủy Nguyên đã nhận được phản ánh của người dân nên chủ động tăng cường lực lượng trinh sát bám các tuyến đường, địa bàn trọng điểm nhằm sớm phát hiện kẻ cướp giật để đấu tranh ngăn chặn. Ngày hôm sau (6-12), tên cướp có đặc điểm trên đã gây ra vụ cướp giật 1 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu đen tại đường 25/10.

Cùng lúc tiến hành rà soát, sàng lọc phương tiện và tang vật của các vụ án có đặc điểm như bị hại trình báo, ngày 17-12, trinh sát đã xác định được chiếc xe Honda Dream đối tượng sử dụng đi gây án. Từ chiếc xe, Đội Cảnh sát hình sự đã làm rõ kẻ cướp giật tên Nguyễn Tuấn Huy Hoàng, SN 1997, ở thôn 5, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên.

Đối tượng Hoàng là kẻ nghiện ma túy đã từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tháng 6-2020, Hoàng được ra trại, trở về nhà nhưng tiếp tục tái nghiện. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Tuấn Huy Hoàng, thu giữ chiếc xe Honda Dream màu nâu trắng.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận: Do không có tiền ăn tiêu nên hắn đã nảy sinh ý định cướp giật điện thoại của người đi đường đem bán lấy tiền chi tiêu và mua ma túy để sử dụng. Ngoài 3 vụ cướp giật kể trên, chiều tối ngày 5-12, Hoàng lại lên đường đi “ăn hàng”.

Ngoài các vụ kể trên, Hoàng còn khai nhận từ ngày 25-11 đến 13-12 gây thêm 4 vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường: 1 ĐTDĐ Iphone 11 trên khu vực đỉnh dốc Núi Đèo và 1 Iphone 7 Plus màu vàng, 1 SAMSUNG màu vàng, 1 điện thoại VIVO màu xanh đều trên quốc lộ 10 thuộc xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên.

