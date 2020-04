Cuộc sống 'Hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất' VN với chồng Ấn Độ hiện ra sao?

Diệu Hoa sinh năm 1969, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 1990 khi cô vừa tròn 21 tuổi và là sinh viên ĐH Ngoại ngữ. Sau 30 năm đăng quang, cô vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ và là một trong những hoa hậu được đánh giá là tài giỏi nhất. Cô vẫn được nhắc đến như thế hệ "vàng" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Chẳng những tài sắc, Diệu Hoa còn được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" khi nói được 5 ngôn ngữ. Hiện nay, cô đang làm Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan. Bên cạnh đó, Diệu Hoa còn có một gia đình hạnh phúc với người chồng Ấn Độ và 3 con "đủ nếp đủ tẻ".

Ông Xã Ấn Độ xem Việt Nam như quê hương thứ 2

Chồng của Diệu Hoa là doanh nhân làm việc tại Thái Lan. Họ gặp nhau vào năm 1992, hai năm sau ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Kết quả của một năm yêu và tìm hiểu là đám cưới hạnh phúc. Tuy nhiên, hoa hậu khá kín tiếng về đời tư. Nói về điều này, Diệu Hoa thổ lộ: "Tôi nghĩ xã hội có bao nhiêu vấn đề dư luận cần quan tâm, chuyện riêng tư của một cá nhân đâu có quan trọng. Tôi chỉ xin nói là cuộc sống của mình diễn ra bình thường với công việc ở công ty, công việc tại gia đình, rồi hoạt động xã hội, có thể nói tóm tắt là tôi sử dụng thời gian một cách có ích và hài lòng với cuộc sống hiện tại".

Nói về ông xã người Ấn Độ, hoa hậu chia sẻ: "Tôi kết hôn ông xã Maneesh Dane sau khi đăng quang 3 năm. Tôi và chồng đã quen biết nhau, yêu nhau và đi đến kết hôn khi anh mới tốt nghiệp thạc sĩ, sang Việt Nam làm việc cho một công ty nước ngoài, tức làm công ăn lương, đâu phải là đại gia. Sau một thời gian, vợ chồng tôi khởi nghiệp kinh doanh của riêng mình. Vượt qua những khó khăn ban đầu, những gì chúng tôi có được ngày nay là thành quả của nhiều năm làm việc cần mẫn, khá vất vả".

Tháng 12/2018, vợ chồng Diệu Hoa đã tổ chức đám cưới bạc, mừng kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Hoa hậu cho biết cô tự hào về chồng khi rất nhiều người thân, bạn bè đã chúc mừng cô có được một người chồng tuyệt vời như ông xã Maneesh. "Chồng tôi không chỉ hết lòng yêu thương vợ con mà còn coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình, chân tình với gia đình bên vợ. Đặc biệt, với bạn bè thân của tôi, dù là người ngoại quốc nhưng anh không ngại ngùng, xa lánh mà rất thân thiết và chan hòa khiến ai cũng cảm thấy gần gũi", cô nói.

Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ năm nào cô cũng về thăm gia đình nhà chồng. Nền văn hóa của Ấn Độ và Việt Nam rất giống nhau nên cô không cảm thấy khác biệt, bất đồng. Bố mẹ chồng cô làm bác sĩ và cũng rất yêu quý con dâu. Còn với ông xã, cô nói anh ấy sang Việt Nam đã lâu rồi nên xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.

"Ngày nay việc kết hôn với người nước ngoài là chuyện bình thường ở mọi nước. Còn thành công hay đổ vỡ của hôn nhân và gia đình không liên quan nhiều đến nguồn gốc chồng hay vợ mà còn tùy thuộc các yếu tố như hoàn cảnh, quan điểm sống, tính cách từng người. Nam hay nữ, chồng hay vợ ở đâu cũng có người thế này, người thế nọ. Có thể cùng sống lâu dài, hạnh phúc và cũng có thể không như vậy. Đây còn là duyên số.

Tôi phải cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đã cho tôi được gặp Maneesh. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất gắn kết tôi và anh là tình cảm. Vật chất rồi cũng mất đi, chỉ có tình yêu còn lại. Hôn nhân phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu giữa hai người. Tôi luôn biết ơn dư luận đã dành cho tôi nhiều thiện cảm, nhiều nhận xét tốt đẹp và coi đó là sự khích lệ để tôi chú ý tự hoàn thiện mình. Tôi nghĩ mỗi người một duyên phận và tôi hài lòng với những gì mình đang có", Hoa hậu Việt Nam 1990 nói thêm.

Vợ chồng tôi dạy các con tự lập, giản dị từ nhỏ

Cuộc hôn nhân của Diệu Hoa và ông xã người Ấn được kết trái 3 thiên thần đáng yêu, hai cô con gái xinh đẹp và một cậu út lanh lợi, thông minh. Cả ba đều rất ngoan ngoãn và học tập rất giỏi. Hiện tại cả 3 người con của cô đều đang học tại Mỹ. Tuy nhiên thời điểm nay, dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng tới toàn thế giới khiến hoa hậu Diệu Hoa cũng vô cùng lo lắng.

Chia sẻ về vấn đề này, cô cho biết: "Bố mẹ nào cũng muốn có con ở bên mình những lúc nước sôi lửa bỏng này. Ba con tôi hiện đang ở New York, một tâm dịch của Covid-19 tại Mỹ. Chúng tôi đã bàn với nhau, cả nhà đều thấy với quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ và toàn dân ta trong việc chống Covid-19, về nước sẽ an toàn hơn. Nhưng con gái lớn là Diệu My năm ngoái tốt nghiệp ĐH Wharton ở Pennsylvania nay đang làm việc cho một công ty tư vấn tài chính của Mỹ ở New York. Con gái thứ hai là Diệu Ly đang học năm cuối ĐH New York, tháng 5 này sẽ tốt nghiệp, hiện đang học trực tuyến. Con trai út là Hoàng Phi đang học tại ĐH Washington, trường này tạm đóng cửa, cho sinh viên học trực tuyến tại nhà, nên Hoàng Phi về New York ở với 2 chị. Như vậy 3 chị em đang ở cùng nhau, làm việc và học tại nhà.

Ly và Phi cho biết nếu về nước sẽ khó học trực tuyến vì múi giờ giữa Việt Nam và Mỹ cách nhau quá lớn. 3 con đề nghị được ở lại New York. Vợ chồng tôi tôn trọng suy nghĩ của các con. Chúng tôi tin với khả năng tự lập sẵn có, các con sẽ vượt qua được các khó khăn, thử thách. Hơn nữa, đường bay về nước đâu có dễ dàng, cũng nhiều rủi ro, rồi về đến nơi sẽ lại thêm gánh nặng cách ly cho đất nước".

Nói về việc động viên các con, Diệu Hoa cho biết ba con cô đều ý thức được cách tự bảo vệ. Hàng ngày, bố mẹ và các con đều nói chuyện với nhau, hai vợ chồng cô cũng nhắc nhở thêm các con hết sức hạn chế ra đường, đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách…

"Cần nói thêm đeo khẩu trang vẫn chưa là chuyện phổ biến bình thường ở Mỹ, chúng tôi dặn con ai muốn nghĩ gi, nói gì kệ họ, phải đeo khẩu trang để bảo vệ cmình và bảo vệ người xung quanh. Về phía các con cũng theo dõi tin tức trong nước, luôn quan tâm đến sức khoẻ của bố mẹ, ông bà. Lẽ tất nhiên là người mẹ, trong những ngày này, tôi làm sao không lo lắng được, nhưng tôi tin Trời Phật luôn phù hộ, cuộc sống sớm trở lại yên bình", người đẹp thổ lộ.

Hoa hậu cho biết từ nhỏ đã dạy các con tính tự lập và ý thức học tập. Vì thế, sinh ra trong gia đình giàu có với mẹ là người nổi tiếng, ba con của Diệu Hoa đều học giỏi, giản dị.

Nói thêm về việc chăm sóc con cái, Diệu Hoa cho biết cô và chồng thống nhất không ép buộc các con mà chỉ định hướng, san sẻ. "Cả 3 con của tôi đều rất hiểu nền văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. Từ khi các con còn bé, tôi đã dạy cho các con cả hai nền văn hóa. Những lúc rảnh, anh dành thời gian trò chuyện với con về mọi thứ, phân tích đúng sai cho các bé. Ngược lại, các con tôi cũng thường xuyên chia sẻ với bố mẹ. Không khí trong nhà luôn êm ấm, thoải mái", cô nói.

Diệu Hoa đăng quang cuộc thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Khi đăng quang cô đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Không chỉ có vẻ đẹp quý phái, Diệu Hoa còn nổi tiếng là hoa hậu đa tài. Cô thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, cô được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất". Diệu Hoa ừng tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) ở Thái Lan.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net