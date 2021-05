Cuộc đua vào lớp 10 công lập ở Nghệ An

“Năm nay số thí sinh đăng ký vào trường khá đông và hy vọng qua đó sẽ tuyển được những học sinh có chất lượng. Thực tế qua rà soát hồ sơ đăng ký của thí sinh, chúng tôi thấy có khá nhiều em từng đoạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, nhiều học sinh có học lực khá giỏi. Với chất lượng thí sinh như hiện nay, điểm chuẩn vào trường sẽ cao hơn năm ngoái...”, thầy giáo Phan Trọng Đông, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 3 cho biết.

Tại huyện Yên Thành, trong số 6 trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn Trường Trung học phổ thông Bắc Yên Thành có tỷ lệ "chọi" cao nhất, cao hơn Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu - vốn được xem là trường nằm trong tốp đầu của tỉnh. Với số thí sinh đăng ký đông (841 em) nhưng chỉ có 588 chỉ tiêu nên năm nay trường không tuyển sinh nguyện vọng 2.



Thầy giáo Nguyễn Bá Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bắc Yên Thành cho biết: “Nhiều năm trở lại đây, số lượng hồ sơ đăng ký vào trường đều khá nhiều nhưng năm nay có số hồ sơ đăng ký đông nhất. Điều này một phần do vùng tuyển sinh của trường rộng bên cạnh đó khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường”.



Với cơ chế “mở” mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng, các em có nhiều cơ hội để lựa chọn, tuy nhiên trên thực tế việc lựa chọn này lại rất khó khăn, rất ít trường cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 3. Lý do được các trường đưa ra chính là ưu tiên cho chất lượng, nâng cao chất lượng đầu vào. Mặt khác, việc các trường không tuyển sinh nguyện vọng 2 và 3 nhằm đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường, nhất là ở những trường số thí sinh đăng ký dự thi không cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh được giao.



Bên cạnh có những trường tỷ lệ trúng tuyển rất khó, một số trường cơ hội trúng tuyển dễ dàng hơn như, Trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 2 với 387 chỉ tiêu/409 thí sinh dự thi (95%), Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 (420 chỉ tiêu/425 thí sinh dự thi, 99%), Trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 (96%), Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai (98%)…



Qua số liệu trên có thể thấy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay vẫn phân ra 2 vùng khá rõ rệt giữa những trường trung tâm, tốp đầu và trường thuộc tốp dưới. Cuộc đua vào lớp 10 vì thế cũng sẽ khó khăn hơn với những địa phương có số học sinh đăng ký đông nhưng chỉ tiêu tuyển sinh lại hạn chế. Nhiều phụ huynh và thí sinh đã khẳng định, việc thi tuyển vào lớp 10 công lập còn “căng” hơn tuyển sinh vào các trường đại học.



Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì thế Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã lên phương án cụ thể, chủ động trong mọi tình huống để tổ chức kỳ thi vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa đúng quy chế.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: Báo Tin tức