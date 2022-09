Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội bị kỷ luật

Khởi tố 34 bị can vụ sản xuất, buôn hàng triệu cuốn sách lậu Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả liên quan Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội QLTT số 17 Hà Nội và Tổng cục QLTT, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng, truy tố 34 bị can. Trong đó, bị can Trần Hùng, cựu Cục phó Cục QLTT Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, cùng 28 đồng phạm bị truy tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả; Sản xuất hàng giả. Có 3 cựu cán bộ Đội QLTT số 17 là Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị truy tố tội Môi giới hối lộ.