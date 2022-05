Cửa Lò: Nhiều cánh đồng hoa cúc biển nở rực rỡ thu hút du khách

Hoa cúc biển. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Tạo điểm chụp ảnh check-in là xu hướng phổ biến của ngành du lịch thế giới và bắt đầu phát triển tại nhiều địa phương ở Việt Nam. Nắm bắt xu hướng đó, nhiều địa phương, điểm du lịch trên địa bàn Nghệ An đã và đang quan tâm đầu tư xây dựng các điểm check-in phục vụ du khách.

Hoa cúc biển là loài hoa đặc trưng của thị xã Cửa Lò. Năm nay, chính quyền thị xã đưa loài hoa này làm biểu tượng du lịch của phố biển xinh đẹp bậc nhất miền Trung. Sắc hoa vàng rực dưới ánh nắng mai luôn là điểm thu hút đối với bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến Cửa Lò trong dịp hè 2022.

Hoa cúc biển có hai màu chủ đạo là vàng và đỏ cam. Trên nền xanh của cỏ cây, loài hoa này như thêm rực rỡ, tạo nên không gian thưởng ngoạn và "sống ảo" không thể bỏ lỡ của mọi du khách khi tìm về với Cửa Lò.

Hoa cúc biển được trồng nhiều tại các địa điểm như hu vực đồi hoa tự nhiên phía Nam Quảng trường Bình Minh với diện tích 10.000m2, khu vực Công viên Hoa Cúc biển với diện tích 500m2... Những thảm cúc biển rực rỡ tạo nên diện mạo sinh động, đặc sắc cho Cửa Lò dịp Hè năm 2022.

Để phát triển du lịch 4 mùa, thị xã Cửa Lò đã và đang đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tuyên truyền quảng bá, kiến tạo sản phẩm mới, thúc đẩy sự tham gia, đồng hành của người dân.

Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, cho biết mùa Thu và mùa Đông năm nay, Cửa Lò có nhiều sản phẩm và điểm đến mới. Cụ thể, thị xã xây dựng nhiều điểm check-in ở khu vực Quảng trường Bình Minh, lâm viên; tạo cánh đồng hoa cúc biển; sản phẩm du lịch nông nghiệp cho du khách vừa tham quan vừa chụp ảnh vừa trải nghiệm.

Ở mỗi phường, xã, thị xã Cửa Lò xây dựng điểm đến văn hóa và mua sắm.

Thị xã đề xuất với các sở, ngành liên quan cho phép tôn tạo, mở rộng khuôn viên di tích, điểm đến tâm linh. Tại các điểm đến tâm linh này, nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục.

Bên cạnh du lịch biển, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, trải nghiệm tại các điểm khe suối và thác nước ở các huyện miền Tây Nghệ An thu hút đông du khách gần xa đến tham quan, ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản vùng miền.

Tại điểm du lịch sinh thái Khe Kiền, xã Lưu Kiền; thác Tạt Hạ, ở xã Xá Lượng; khe Nậm Ngân và Chà Hạ thuộc xã Yên Hòa huyện Tương Dương đặt nhiều cọn nước, trở thành điểm check-in của du khách.

Nhiều du khách tìm về điểm du lịch Khe Tọ thuộc xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn để tắm và ngắm cá vàng dưới suối. Nhiều bạn trẻ thích thú khi lưu lại những bức hình kỷ niệm bên Khe Tọ.

Anh Bá Hậu, Công ty cổ phần du lịch Anh Em Travel, cho biết từ thực tế tổ chức các tour/tuyến lữ hành trong và ngoại tỉnh, anh thấy nhu cầu chụp ảnh check in của du khách rất lớn. Nếu như trước đây, nhu cầu này tập trung ở giới trẻ, hiện nay, lứa tuổi nào cũng mong muốn có những bức hình độc đáo, đầy dấu ấn trong mỗi chuyến đi.

Do đó, thời gian gần đây, trong các tour/tuyến, công ty đều giới thiệu khá chi tiết về điểm check-in cho du khách tại điểm đến. Anh mong muốn các khu điểm du lịch ở Nghệ An chú trọng hơn đến vấn đề này nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo hiệu ứng quảng bá điểm đến một cách rộng rãi.

Sau khi du lịch mở cửa trở lại, các điểm du lịch ở Nghệ An thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Theo thống kê của Sở Du lịch, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Nghệ An ước đón 712.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú 285.000 lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 855 tỷ đồng. Các khách sạn từ 3-5 sao ở thị xã Cửa Lò và một số điểm du lịch ở Diễn Châu, Con Cuông đạt công suất 90-100%. Nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh hoạt động vượt công suất.

Trước đó, chuẩn bị cho mùa du lịch 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, ứng xử văn minh du lịch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước...

Sở Du lịch tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch tại khu, điểm tham quan du lịch đảm bảo các hoạt động an toàn, đúng quy định và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Cùng với đó, đơn vị tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch Nghệ An; tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố để thu hút khách du lịch.

Nghệ An hiện có nhiều điểm đến hấp dẫn và bãi biển nổi tiếng. Tuy nhiên, ngoài cảnh quan tự nhiên và đầu tư cơ sở hạ tầng, tại các khu, điểm du lịch này chưa chú trọng xây dựng điểm chụp ảnh check-in gắn với đặc trưng văn hóa bản địa.

Trong xu hướng mới, nếu tạo được điểm nhấn hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của du khách, những địa chỉ này sẽ thu hút nhiều hơn khách ngoại tỉnh và tạo hiệu ứng quảng bá rộng rãi.

Nhu cầu của khách du lịch đã thay đổi, trong đó chụp ảnh check-in tại điểm đến là một trong những lựa chọn hàng đầu. Thực tế này đòi hỏi các địa phương, ban quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cần nhạy bén, thiết kế điểm chụp ảnh check-in hấp dẫn thu hút du khách, tạo hiệu ứng quảng bá, ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An nhấn mạnh.

Sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao là tín hiệu tích cực cho việc phục hồi, mở cửa hoạt động du lịch của địa phương./.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: vietnamplus.vn