Cử tri Tp.HCM đề nghị xử lý nghiêm những người liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 7/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tp.HCM đơn vị 2 gồm Uỷ viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Đỗ Đức Hiển, Phó Giám đốc Công an Tp.HCM Nguyễn Sỹ Quang, Bí thư Quận uỷ quận 1 Trần Kim Yến đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Thanh Loan, phường 27, quận Bình Thạnh, nêu vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm pháp luật, đã bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo cử tri Loan, bà Hằng đã xuyên tạc, xúc phạm, chửi bới nhiều cá nhân, kể cả lãnh đạo chính quyền trong thời gian dài, đây là điều không thể chấp nhận được.

Trong đó, việc tố cáo nghệ sĩ ăn chặn từ thiện khiến các ngành chức năng mất nhiều công sức xác minh sự việc. Bà Hằng còn dùng mạng xã hội nhằm lôi kéo hàng trăm YouTuber, gây mất an ninh trật tự trên mạng xã hội.

"Một số luật sư tham gia hỗ trợ, livestream cùng bà Hằng chửi bới, vu khống nhiều cá nhân. Đáng tiếc trong đó có một tiến sĩ luật, một người với trình độ nhận thức pháp luật như thế nhưng không ngăn chặn những việc làm vô thiên, vô pháp của bà Hằng. Tôi đề nghị Đoàn luật sư và Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM có ý kiến, xem xét xử lý nghiêm minh tiến sĩ luật đã hỗ trợ cho bà Hằng", cử tri Loan bức xúc.

Cử tri Loan lo lắng việc này sẽ còn ảnh hưởng rất xấu trong xã hội, gây nhiều hệ luỵ sau này nên cần xử nghiêm những người hùa theo bảo vệ bà Hằng.

Thêm nữa, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ bức xúc trước nạn tham nhũng, tiêu cực. Cử tri Hoàng Thị Lợi, phường Bến Nghé, quận 1 nhận xét: “Thời gian qua, cử tri cả nước nức lòng khi nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng bị khởi tố, các cá nhân tham nhũng bị bắt giam, được người dân đồng tình. Tuy nhiên nhìn lại những vi phạm vừa rồi rất đau lòng, ví dụ như vụ Việt Á vì liên quan đến y đức”.

Cần tuân thủ pháp luật khi sử dụng mạng xã hội

“Có nhiều người tưởng lên mạng xã hội nói gì thì nói, làm gì thì làm. Đây là điều không được mà chúng ta phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân”, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Cũng theo Đại biểu Nguyễn Sỹ Quang, vừa qua, Công an Tp.HCM cùng các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quyền tự do dân chủ, theo mức độ từ thấp đến cao, chứ không hẳn chỉ xử lý hình sự. Trong đó, có vụ xử lý theo hình thức khuyến cáo, gỡ bài, xin lỗi; phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính.

Ông Quang thông tin, thời gian qua, Công an Tp.HCM đã xử lý 6 vụ với 8 bị can vi phạm Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Công an Tp.HCM mong muốn tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an Tp.HCM trao đổi, trả lời ý kiến của cử tri.

Tỷ lệ phạm pháp hình sự của Tp.HCM đã kéo giảm 22%

Nhìn nhận về tình hình an ninh trật tự từ năm 2021 đến đầu năm 2022 tại Tp.HCM, Đại biểu Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an Tp.HCM đánh giá: “Bức tranh này rất nóng vì Tp.HCM là đô thị đặc biệt, tình hình an ninh trật tự luôn là vấn đề trọng điểm, tội phạm luôn chiếm khoảng 10%”.

“Năm 2021, tỷ lệ phạm pháp hình sự của Tp.HCM đã kéo giảm 22%, mức giảm lớn nhất từ trước đến nay. Dĩ nhiên có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng không phủ nhận nỗ lực của hệ thống chính trị, đã không để xảy ra vụ án quá phức tạp như trước đây”, ông Quang đánh giá.

Trong tình hình chung đó, vấn đề đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được cử tri, người dân đặc biệt quan tâm. Danh sách 10 vụ án được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi thì Tp.HCM có 4 vụ đang được Công an Tp.HCM thụ lý. Bên cạnh đó là 8 vụ việc khác, chưa kể còn các vụ, việc khác do cơ quan khác thụ lý nên khối lượng công việc rất lớn.

Vừa qua, các cơ quan tố tụng Tp.HCM đã thu hồi trên 1.300 tỷ đồng trong số 1.600 tỷ đồng từ tiền phạm tội do tham nhũng (chiếm trên 81%).

Cũng theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật, để thực thi công tác phòng chống tham nhũng có hiệu quả thì cần tiếp tục chấn chỉnh cơ chế, chính sách minh bạch để cán bộ không thể, không có điều kiện tham nhũng; chứ không phải đợi khi xuất hiện thì mới đấu tranh.

Tác giả: Nguyễn Thành Nhân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn