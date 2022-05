Cụ bà kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 bằng chuyến 'vi vu' giữa trời

Mới đây, trên kênh WPTV Newschannel 5 vưa chia sẻ câu chuyện về cụ bà Raymonde Sullivan ở Fort Pierce (Florida, Mỹ) đã có màn kỷ niệm 100 năm ngày ra đời cực kỳ "ấn tượng".

Clip: Cụ bà kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình bằng chuyến 'vi vu' giữa trời. (Nguồn: WPTV Newschannel 5)

Cụ thể vào hôm thứ Hai (2/5) vừa qua, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của mình, cụ bà Sullivan - đã thực hiện cú nhảy dù đầu tiên trong đời với một người hướng dẫn.

Được biết, trước sinh nhật vài ngày, cụ bà Sullivan đã hứa với bạn bè sẽ thực hiện màn nhảy dù từ trên không xuống. Nhiều người bạn của cụ bà tỏ vẻ nghi hoặc và cho rằng có lẽ cụ chỉ đang nói đùa. Nhưng vào đúng hôm sinh nhật, bà Sullivan đã thực sự nhảy dù, xóa tan sự ngờ vực của những người bạn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên sau khi thực hiện xong cú nhảy cụ bà cho biết đây là lần đầu tiên bà nhảy dù và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Bà nói: "Tôi chưa bao giờ thử nhảy dù. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong 100 năm qua, vì vậy tôi nghĩ mình nên làm điều đó khi còn có thể. Tôi phải nói rằng nó rất đáng sợ".

Sau khi dũng cảm trải nghiệm "thử thách" vi vu giữa bầu trời, Sullivan đã đáp đất an toàn và tiếp tục tiến hành tổ chức tiệc sinh nhật tại lâu đài ở Fort Pierce (Mỹ) cùng gia đình và bạn bè.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn