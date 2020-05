Công ty Quốc Cường Gia Lai mượn thêm bà Như Loan 69 tỷ đồng

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai) cho biết trong quý 1/2020, doanh nghiệp phố núi ghi nhận doanh thu thuần 81 tỷ đồng. Con số này giảm gần 80% so với doanh thu 388 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu bất động sản đạt 63 tỷ đồng, giảm 79%, doanh thu bán điện là 18 tỷ đồng, giảm 25%, doanh thu bán hàng hóa chỉ còn 1 tỷ đồng, giảm 98%.

Sau khi cắt giảm các hoạt động kinh doanh hàng hóa, tỷ suất lãi gộp của Công ty Quốc Cường Gia Lai trong kỳ tăng mạnh từ 6% lên 22%. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp quý 1/2020 là 18 tỷ đồng, chỉ giảm 14%. Trong 3 tháng đầu năm 2020, Công ty Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh từ 1 tỷ lên 36 tỷ đồng. Phần lớn trong đó chủ yếu nhờ lãi từ chuyển nhượng vốn góp. Trước đó, doanh nghiệp này mới hoàn tất việc chuyển nhượng 56% cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc (công ty Hiệp Phúc) cho đối tác.

Công ty Hiệp Phúc là doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án căn hộ cao tầng Sông Đà Riverside ở quận Thủ Đức, TP.HCM. Dự án Sông Đà Riverside có diện tích 2,3 ha được khởi động từ năm 2008, trải qua một vài lần đổi chủ nhưng đến nay vẫn bất động.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Như Loan đang cho Công ty Quốc Cường Gia Lai vay 141 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp, các khoản thu nhập và chi phí khác cùng thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty Quốc Cường Gia Lai báo lãi ròng 30 tỷ đồng, gấp 5 lần mức lãi 6 tỷ đồng so với quý I/2019.

Mặc dù có lãi lớn nhưng dòng tiền kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai trong kỳ lại âm 156 tỷ đồng khi tăng đáng kể các khoản phải thu, chi phí trả trước và giảm khoản phải trả. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2019, chỉ tiêu này của doanh nghiệp là 174 tỷ đồng.

Đến thời điểm ngày 31/03/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp phố núi là 11.400 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2019. Giá trị nợ phải trả, vay ngắn hạn, dài hạn gần như không biến động trong quý I/2020. Công ty Quốc Cường Gia Lai vẫn đang mượn tiền các bên liên quan tổng cộng 1.260 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Quốc Cường Gia Lai mượn của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan 141 tỷ đồng, tăng thêm 69 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2019. Doanh nhân này chính là cá nhân đang cho Quốc Cường Gia Lai mượn nhiều tiền nhất.

Bên cạnh đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai cũng đang mượn 15 tỷ đồng từ bà Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái bà Như Loan. Số tiền mượn này ít hơn 20 tỷ so với cuối năm 2019. Tuy nhiên, trên báo cáo tài chính, bà My cũng đang mượn 8 tỷ từ công ty của mẹ.

Ngoài ra, một cá nhân khác cũng cho doanh nghiệp phố núi mượn số tiền lớn là cổ đông Lầu Đức Duy với số tiền 137 tỷ đồng. Trước đó, cuối năm 2019, ông Duy cho Quốc Cường Gia Lai mượn tới 412 tỷ đồng và trong quý I/2020, doanh nghiệp này đã trả lại 275 tỷ đồng cho cổ đông Lầu Đức Duy.