Công nhân 'choáng' vì trừ lương 4,5 triệu phí xét nghiệm COVID-19, ngành chức năng nói gì?

Theo phản ánh của nhiều công nhân tại một công ty sản xuất linh kiện phần mềm ô tô, nằm trong Khu công nghiệp VSIP I (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), khi nhận bảng lương tháng 11 vừa qua, họ "choáng" khi thấy công ty trừ tiền phí xét nghiệm RT-PCR COVID-19 quá cao.

Anh V.T. - công nhân làm việc tại công ty nói trên cho biết, vào ngày 10/12, khi nhận tiền lương tháng 11, người này bất ngờ vì tiền bị trừ với lý do có lấy mẫu xét nghiệm PCR. Cũng theo anh T. trước đó anh test nhanh COVID-19 và có kết quả dương tính. Tuy nhiên, công ty đề nghị anh phải lấy mẫu xét nghiệm khẳng định chính xác bằng kết quả PCR. Với mẫu đơn lần 1, anh T bị trừ vào lương 1,9 triệu đồng, lần 2 là 1,5 triệu đồng.

Tại công ty này, nhiều công nhân bị trừ tiền lương khi xét nghiệm PCR từ 1,5 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng, tùy theo số lần xét nghiệm. Theo danh sách, tại doanh nghiệp này có 57 lao động bị trừ lương tổng số tiền 152 triệu đồng.

Bảng thống kê trừ lương công nhân có xét nghiệm PCR

Liên quan đến việc trừ lương người lao động, đại diện Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam cho biết, khi Bình Dương bùng phát dịch, doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”. Vào thời điểm đó, doanh nghiệp chịu toàn bộ chi phí ăn uống, chế độ làm thêm, phí xét nghiệm cả test nhanh và PCR. Đến tháng 10, Bình Dương trở về trạng thái bình thường, doanh nghiệp đã đề nghị người lao động phải tự trả phí khi xét nghiệm kết quả bằng PCR.

Về lý do người lao động được đề nghị xét nghiệm tại một cơ sở y tế theo chỉ định, doanh nghiệp này cho biết, ngành chức năng quy định để duy trì sản xuất an toàn, doanh nghiệp phải liên kết với cơ sở y tế cố định nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý khi có F0. Về giá dịch vụ xét nghiệm PCR, do cơ sở y tế quyết định dựa trên số mẫu đơn hay gộp.

Liên quan đến việc công nhân bị trừ tiền lương, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết công đoàn đang phối hợp với ngành chức năng để làm việc với chủ doanh nghiệp. “Cần làm rõ: Có hay không việc công ty trừ thẳng tiền xét nghiệm PCR vào lương công nhân? Việc trừ tiền lương có sự thỏa thuận giữa các bên hay không? Giá xét nghiệm có đúng thực tế bị trừ?... Do hôm nay là ngày cuối tuần nên dự kiến vào ngày mai các bên liên quan sẽ làm việc về vấn đề này”, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương nói.

Cũng theo vị này, việc doanh nghiệp trừ lương công nhân phải có lý do và được sự thỏa thuận ban đầu giữa các bên.

Theo bảng giá niêm yết của ngành y tế Bình Dương, chi phí xét nghiệm từ tháng 11 trở về trước, kết quả PCR giá 1,7 triệu đồng/mẫu đơn. Hiện nay, giá phí xét nghiệm PCR của các cơ sở y tế từ 450.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/mẫu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện nay vẫn còn cơ sở y tế tư nhân tại Bình Dương thu phí xét nghiệm PCR với giá 2 triệu đồng/mẫu đơn.

